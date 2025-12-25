冷氣團發威！6縣市低溫特報 新北石碇10.1度

大陸冷氣團影響，中部以北及東北部、東部天氣偏冷，其他地區早晚冷。新北及宜蘭局部地區有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。（圖：氣象署網站）

氣象署發布低溫特報！今晨（26日）本島平地最低溫：新北石碇區10.1度，大陸冷氣團影響，中部以北及東北部、東部天氣偏冷，其他地區早晚冷。新北及宜蘭局部地區有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。

【橙色燈號(非常寒冷)】：新北市、宜蘭縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。【黃色燈號(寒冷)】：桃園市、新竹縣、苗栗縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率。

氣象署同時發布大雨特報，東北季風影響，基隆北海岸、宜蘭地區及臺北山區有局部大雨發生的機率，請注意。

今天清晨是這波冷氣團氣溫最低的時段，預測中部以北及宜蘭低溫約12至14度，南部及花東約14至16度，空曠地區溫度可能會再低一些，請務必做好保暖工作，白天高溫在北部及宜花約16至18度，感受較為濕冷，中南部高溫約21至23度；在降雨方面，水氣增多，北部、東半部、恆春半島及中南部山區有局部降雨，尤其基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區降雨時間長，有局部大雨發生的機率，中南部平地有零星降雨機率，外出建議攜帶雨具備用，此外，若溫度及水氣配合，中部、花蓮3000公尺以上高山，及北部、宜蘭2000公尺以上山區有局部降雪、下冰霰或結冰的機率，前往高山請留意路面濕滑及結冰現象。離島天氣：澎湖陰天，16至18度，金門晴時多雲，11至17度，馬祖陰時多雲短暫雨，9至12度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「洩天機教室」專欄表示，今明兩天大陸冷氣團影響，北部、東半部有局部短暫雨，今天北台整天濕冷、明天氣溫微升、仍偏冷，應注意添衣保暖；中南部平地多雲，白天舒適微涼、早晚冷，山區偶有零星飄雨的機率。今、明本島部分地區的平地最低氣溫仍在10度左右。

吳德榮指出，下週日季風漸轉乾，氣溫略升，北台雨後轉多雲，東半部仍有局部短暫雨的機率。下週一季風減弱、天氣回暖，各地晴朗，東半部偶有零星少量降雨的機率。下週二至週四東北季風略增強，北台灣轉偶有局部短暫降雨的機率，稍轉涼。其他地區影響小、仍多雲時晴。