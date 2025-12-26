冷氣團發威！6縣市低溫特報、新竹以北高溫15度以下 迎風面防大雨

大陸冷氣團來襲，北台灣氣溫開始下降。 圖：張良一／攝

[Newtalk新聞] 受到大陸冷氣團影響，全台氣溫遽降。今（26）天清晨本島平地最低溫為新北石碇區10.1度，中央氣象署發布低溫特報並指出，今晨是此波冷氣團氣溫最低的時段，預測中部以北及宜蘭低溫約12至14度，南部及花、東約14至16度，空曠地區溫度可能會再低一些，白天高溫在北部及宜花約16至18度，感受較為濕冷，中南部高溫約21至23度。

今日天氣方面，水氣增多，北部、東半部、恆春半島及中南部山區有局部降雨，尤其基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區降雨時間長，有局部大雨發生的機率，中南部平地亦有零星降雨機會，外出建議攜帶雨具備用。根據氣象署縣市預報的溫度圖顯示，雲林以北高溫都在20度以下，新竹以北高溫更只有14~15度。

今日體感溫度方面，雙北12~14度，至於基隆9~13度、桃園10~13度、新竹縣市8~13度、苗栗6~12度、彰化10~15度，多個縣市都有接近或低於10度的狀況。若溫度及水氣配合，中部、花蓮3000公尺以上高山及北部、宜蘭2000公尺以上山區有局部降雪、下冰霰或結冰的機率。

氣象署提醒，前往高山請留意路面濕滑及結冰現象。另外由於東北風偏強，高雄以北、基隆北海岸、花東、恆春半島及綠島、蘭嶼、澎湖、馬祖有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。而在基隆北海岸、東半部沿海（含蘭嶼、綠島）及恆春半島也有長浪發生的機率，沿海活動請注意安全。

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日受大陸冷氣團南下及影響，環境風場為東北風，中南部污染物稍易累積；彰化至雲嘉南沿海地區因風速較強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度；竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

未來天氣方面，週六北部及宜蘭天氣仍涼，其他地區早晚亦涼，苗栗以南日夜溫差大，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，新竹以南山區有零星短暫雨。週日至下週一北部及東北部氣溫回升，各地早晚天氣較涼，新竹以南日夜溫差大；水氣減少，基隆北海岸、東半部地區及大台北山區有局部短暫雨，恆春半島有零星短暫雨，其他地區多雲。

下週二至下週四東北季風稍增強及影響，北部及宜蘭白天高溫稍下降，各地早晚稍涼；迎風面水氣稍增，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。下週五至下下週日環境仍為東北風，北部及宜花天氣偏涼，其他地區早晚亦較涼；東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣象署指出，今（26）天清晨是此波冷氣團氣溫最低的時段，預測中部以北及宜蘭低溫約12至14度，南部及花、東約14至16度，空曠地區溫度可能會再低一些，請務必做好保暖工作。 圖：氣象署提供

氣象署公布各地天氣預報概況。 圖：氣象署提供

環境部公布各地空氣品質概況。 圖：環境部提供