冷氣團發威5縣市低溫特報！專家示警「下波恐達寒流等級」時間曝

生活中心／巫旻璇報導

大陸冷氣團持續影響台灣，今（25日），各地氣溫隨時間逐漸下降。中央氣象署稍早發布「低溫特報」指出，中部以北及東北部、東部天氣偏冷，其他地區早晚亦有寒意；其中今下午至明（26日）上午，新北市部分地區恐出現約10度或以下低溫，達到「非常寒冷」等級，提醒民眾加強保暖。天氣職人吳聖宇今晨也在臉書發文表示，今日是台灣附近水氣最多的一天，台中以北至東半部普遍有短暫陣雨，尤以苗栗到宜蘭一帶降雨較為明顯且持續。預估明（26）日白天之後水氣才會逐漸減少，但北部及東半部降雨機率仍相對偏高，至於後續天氣變化，吳聖宇指出，目前預報顯示元旦過後可能還會有一波強冷空氣南下，強度不排除達到強烈大陸冷氣團，甚至寒流等級，不過時間尚早，仍需持續觀察後續預報調整。

廣告 廣告





冷氣團發威「5縣市低溫特報」！專家示警「下波恐達寒流等級」影響時間曝光

中央氣象署發布地溫特報。（圖／翻攝自臉書＠中央氣象署）









中央氣象署指出，受大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部地區天氣明顯轉冷，其餘地區早晚同樣感受寒意。氣象署提醒，今（25日）下午至明（26日）上午，新北市部分地區出現約10度或以下低溫的機率高，已達「非常寒冷」等級，亮起橙色燈號，民眾務必加強防寒措施。此外，桃園市、新竹縣、苗栗縣及金門縣也有機會出現10度以下低溫，屬於「寒冷」等級，氣象署針對上述地區發布黃色燈號，提醒留意低溫帶來的影響。

天氣職人吳聖宇今一早也在臉書發文分享，從昨（24日）清晨8時至今（25日）清晨8時的24小時雲圖比較可發現，原本位於中國長江流域的雲雨帶明顯整體向南推移，已壓近台灣北部一帶，顯示中高層槽線明顯南伸，槽後的西北風乾冷空氣持續南下，乾溼交界形成的雲雨帶也隨之大幅南移。吳聖宇說明，這樣的天氣型態不僅代表冷空氣南下幅度大且深厚，有機會帶來較低氣溫，也往往伴隨降雨增多、降雨範圍擴大的情況。他先前即指出，因雲雨帶南移，今（25）日將是台灣附近水氣最多的一天，台中以北至東半部皆有短暫陣雨，其中苗栗到宜蘭一帶降雨最為明顯且持續時間較長；台中以南也會出現局部短暫陣雨，整體雲量偏多，山區降雨機率高於平地。





冷氣團發威「5縣市低溫特報」！專家示警「下波恐達寒流等級」影響時間曝光

天氣職人吳聖宇曬圖解析，原本位於中國長江流域的雲雨帶明顯整體向南推移，已壓近台灣北部一帶。（圖／翻攝自臉書＠天氣職人吳聖宇）









此外，高山地區（海拔3000公尺以上）今晚至明（26日）間，仍有出現冰霰、降雪或結冰的可能。吳聖宇指出，明天白天後水氣將逐漸減少，但北部與東半部仍偏向容易降雨，中南部雲量較多，降雨以山區為主，平地大致為多雲，陽光將逐漸露臉。氣溫方面，吳聖宇表示，今（25日）全台明顯降溫，但南北溫差依然顯著。苗栗以北至宜蘭白天高溫僅17至18度，加上降雨，體感濕冷；台中到嘉義及花蓮高溫約19至22度，也屬偏涼；南部及台東仍有23至26度，相對溫暖。夜間至週五（26日）清晨，中北部及東北部都市低溫約12至14度，空曠地區可能降至10至12度或更低，台北市預報約13至14度，屬於大陸冷氣團等級；南部及花東都市低溫約14至16度，空曠地區則可能僅12至14度，整體偏冷，需留意保暖。明（26日）白天仍受冷氣團影響，加上降雨機率存在，苗栗以北至宜蘭高溫恐進一步下探至14至16度；台中到嘉義及花東約18至21度；南部則在22至24度之間。至明晚至週六（27）日清晨，中北部與東北部都市低溫約13至15度，空曠地區仍有10至12度或以下的可能，南部及花東亦偏冷。

吳聖宇指出，週末（27、28日）冷氣團將逐漸減弱，環境水氣同步減少，降雨範圍縮小至東北風迎風面地區，其餘地區多雲到有陽光。氣溫緩慢回升，但因仍以東北風為主，回溫幅度有限，北部及東北部白天高溫約20至22度，中部與花東回升至21至24度，南部約25至27度。不過夜間至清晨，中北部與東北部空曠地區仍須留意10至12度或更低低溫，雲層減少時輻射冷卻效應更為明顯，日夜溫差偏大。展望下週，吳聖宇表示，跨年夜至元旦期間整體趨勢偏向回暖且天氣較穩定，降雨主要集中在東半部，有機會迎來較為溫暖的跨年與元旦假期；不過元旦過後，目前預報顯示可能有一波強冷空氣南下，強度不排除達強烈大陸冷氣團甚至寒流等級，但時間尚早，後續變化仍有待持續觀察。













原文出處：冷氣團發威「5縣市低溫特報」！專家示警「下波恐達寒流等級」影響時間曝光

更多民視新聞報導

張文「不只買武器」金流曝光！「私密愛好」砸錢買2類洩慾玩具

台灣恐出現雙段式降溫！鄭明典示警這處「3小時降4.1度」：很有感

柯文哲遭求刑28年6月！陳佩琪還原「市長室300萬真相」被這人用掉

