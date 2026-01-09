冷氣團發揮！下探7度還要冷3天 這日開始回暖

今（9日）清晨各地氣溫偏低，普遍來到9到13度。（示意圖／翻攝自pixabay）





今（9日）清晨各地氣溫偏低，普遍來到9到13度，氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，本週末台灣仍持續受到大陸冷氣團影響，各地氣溫偏低，民眾須防範局部地區出現10度或10度以下低溫。

粉專說明，雖然整體水氣不多、天氣偏乾，但夜間至清晨在雲量少、風力弱的情況下，輻射冷卻效應明顯，空曠沿海、內陸平原及縱谷地區低溫特別容易下探，高山地區則在低溫條件配合下，仍不排除出現短暫冰霰或零星降雪的機率，不過範圍與持續時間都較有限。

中央氣象署也表示，明（10）日冷空氣雖有減弱趨勢，但清晨氣溫仍偏低，中部以北及宜蘭普遍落在9至11度，南部及花東約12至14度，局部地區因輻射冷卻影響，實際感受會更為寒冷。白天之後氣溫逐漸回升，北部及宜蘭高溫約18至19度，中南部及花東可來到20至23度，不過西半部日夜溫差大，早晚外出仍應注意保暖。根據《三立新聞網》報導，在強烈大陸冷氣團來襲，配合輻射冷卻的情況下，9日低溫已達到寒流標準，而中央氣象署預報員黃恩鴻表示，不排除10日也有機會達標，局部低溫可能下探7度至8度

天氣方面，西半部多為晴到多雲，東半部雲量較多，基隆北海岸、東半部及恆春半島偶有零星降雨；下半天起東北風增強，西半部山區水氣略增，也有零星降雨機率。若水氣與溫度條件配合，2500公尺以上高山仍可能出現零星降雪或冰霰，前往山區活動需特別留意安全。

展望後續天氣，氣象署指出，1月11日至12日清晨大陸冷氣團再度南下並影響台灣，北部及宜蘭天氣偏冷，其他地區早晚同樣寒涼。迎風面水氣稍增，基隆北海岸、北部山區、東半部及恆春半島有零星短暫雨，其餘地區則為多雲到晴。低溫方面，中部以北、宜蘭及金門約11至13度，南部、花東及澎湖約14至16度，馬祖可能下探至10度左右。

下週一白天起至週二，大陸冷氣團逐漸減弱，各地白天氣溫回升約1至2度，北部及東半部高溫接近20度，中南部則可達23至25度。不過夜晚與清晨仍有寒意，且晴朗地區輻射冷卻明顯，日夜溫差仍大，長者及心血管、呼吸道敏感族群需特別留意。

進一步來看，下週三至週末台灣附近風向轉為東北風至偏東風，北方冷空氣勢力偏弱，整體氣溫持續回升，白天回暖感受更為明顯，早晚雖仍偏涼，但與本週相比寒冷程度將明顯緩解。天氣型態上，迎風面的北部及東半部轉為有局部短暫陣雨，西半部則多為多雲到晴。

此外，氣象署也提醒，最新預報模式顯示南方洋面有熱帶擾動發展的跡象，可能接近菲律賓一帶，屬於季節性常見現象，但目前變數仍大，後續發展仍需持續觀察。氣象署預估，17日東北季風再度增強，18日至19日影響期間，北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚亦偏涼，北部、東半部及恆春半島仍有局部短暫雨發生的機率。

