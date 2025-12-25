冷氣團直灌「1小時降1度」半個台灣急凍還沒完…氣象署揭最冷時段

記者李育道／台北報導

氣象署今晚20時氣溫分布圖。（圖／氣象署）

受大陸冷氣團影響，今（25）日晚間起全台氣溫明顯下探，預估今晚至明（26）日清晨為此波最低溫時段，中部以北及宜蘭低溫約12至14度，南部及花東約14至16度、空曠地區仍可能更低。前氣象局長鄭明典稍早也指出，不少測站都有平均降溫超過每小時下降1度，台北測站已經出現14度，達標冷氣團，並關注「繼續看還能降多少？」而截至今晚20時，新北出現12.2度。

中央氣象署稍早在粉專表示，今天(25日)大陸冷氣團影響，北臺灣氣溫明顯下降，氣溫越晚越低，白天中南部及花東高溫下降，入夜後溫度亦明顯下滑。預估今晚至明天(26日)清晨是此波冷氣團氣溫最低的時段，預測中部以北及宜蘭低溫約12至14度，南部及花、東約14至16度，空曠地區溫度可能會再低一些，請務必做好保暖工作。

廣告 廣告

明天白天高溫在北部及宜花約16至18度，感受較為濕冷，中南部高溫約21至23度；在降雨方面，水氣增多，北部、東半部、恆春半島及中南部山區有局部降雨，尤其基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區降雨時間長，有局部大雨發生的機率，中南部平地亦有零星降雨機會，外出建議攜帶雨具備用，此外，若溫度及水氣配合，中部、東部3000公尺以上高山及北部、東北部2000公尺以上山區有局部降雪、下冰霰或結冰的機率，前往高山請留意路面濕滑及結冰現象。

離島部分，澎湖陰天16至18度，金門晴時多雲氣溫約在11至17度，馬祖陰時多雲短暫雨恐達到9至12度低溫。

氣象署表示，由於東北風偏強，高雄以北、基隆北海岸、花東、恆春半島及綠島、蘭嶼、澎湖、馬祖有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率；另外，基隆北海岸、東半部沿海(含蘭嶼、綠島)及恆春半島有長浪發生的機率，沿海活動請注意安全。

鄭明典稍早也在臉書指出，今早中部以北沿海鄉鎮都有快速降溫的現象，很明顯的冷空氣到達，這一次天氣圖上沒有劃出鋒面通過台灣，依舊有氣溫驟降現象，不少測站都有平均降溫超過每小時下降1度，「持續下降超過4度，應該是很有感！」一直到下午，台北測站已經出現14度，達標冷氣團，直呼「繼續看還能降多少？」而截至今晚20時，新北出現12.2度，提醒民眾注意保暖。

更多三立新聞網報導

小六兒壽司吃到飽「賺到一台Switch 2」 全場一直搖頭：媽媽中計了

獨家／乘客一上車全愣住！司機放滿兩籃「高檔巧克力」1備註暖爆7萬人

明上班就能開了！國1中豐交流道上午6時通車 「青埔往來泰山省10分鐘」

穿太厚會暈穿太薄又冷？專家點名UNIQLO這款「救星高領T」網實測也推爆

