冷氣團稍減弱雨少轉乾冷 輻射冷卻影響日夜溫差大

強烈大陸團持續影響台灣，今天（3日）清晨，本島平地最低溫，在雲林古坑只有7.2度，嘉義也只有7.3度，氣象署表示受到輻射冷卻效應影響，高雄還出現日夜13度的溫差，這兩天可能還會出現同樣狀況，也提醒儘管週日會回暖耶一些，但緊接著又有新的冷氣團來報到！

全副武裝，毛帽、手套都穿好戴好，小朋友超級興奮，狂踩地上冰霰。

宜蘭太平山，3號清晨溫度只有-3度，雖然沒下雪，但樹梢上出現霧淞，讓追雪民眾很滿足。

追雪民眾：「本來我們早上起來，是滿懷期待想說，可能今天會下雪，至少有看這個景滿開心的。」

宜蘭太平山，3號清晨溫度只有-3度。（圖／民視新聞）

除了高山出現冰霰，平地路面也冷到結冰，為避免危險，南橫公路東段，3號早上7點預警性封閉，強烈大陸冷氣團，全台急凍，不過到了下午雖然陽光賞臉，稍微回暖，不過體感上還是冷颼颼，民眾全身包緊緊，抵禦寒冬。

中央氣象署預報員林定宜：「因為受到乾冷空氣的影響，而且同時冷氣團逐漸的減弱，所以各地在清晨的時候，因為比較沒有雲，而且風速減弱的關係，日夜溫差都是相當的大，在西半部地區大概都是高達10度以上，東北部地區有9度左右」。

3號平地低溫馬祖6.5度，雲林古坑、嘉義竹崎，還有南投名間鄉，清晨都只有七到八度，輻射冷卻影響，尤其中南部地區，早晚溫差可以差到10度以上。雖然週日，這波強烈大陸冷氣團開始減弱，但還有一波緊追在後。

中央氣象署預報員 林定宜：「5號6號也就是週一、週二這兩天，由於台灣北方的東北方，有一個低壓氣旋通過，然後後面又有冷空氣要下來，那所以在迎風面的桃園以北東半部地區，可能會有區域性或零星的短暫雨」。

週日冷氣團減弱，北部最高溫可以來到23度。（圖／民視新聞）

高雄日夜溫差最大，來回差了快13度，雖然週日冷氣團減弱，北部最高溫可以來到23度，不過冬衣厚被千萬先別急著收，因為第二波冷氣團也即將報到，2026年整週急凍，讓全民都很有感。

