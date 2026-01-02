冷氣團襲台合歡山降雪了 福壽山農場提醒：台7甲線35.9K坍方

福壽山農場社群小編透露，「大家要賞雪的可以衝了」，還透露下完這場雪就許願，「農場下雪請在偶休假的時候」，如今美夢成真，他下午就開始休假了。（翻攝自臉書@福壽山農場）

強烈冷氣團襲台，合歡山今日清晨降雪！位於合歡山與雪山群峰之間的福壽山農場今日發文，提醒北部、中南部、東部的旅客道路封閉、管制重要訊息，行經台14甲線鳶峰-大禹嶺合歡山路段，需加掛雪鍊通行。

福壽山農場今（2日）於臉書粉專說明道路封閉、管制重要訊息，北部由宜蘭至梨山行經台7甲線35.9公里處坍方阻斷，預計16時搶通；中南部由合歡山經台14甲線鳶峰-大禹嶺合歡山路段需加掛雪鍊通行，夜間封閉；東部由太魯閣來的遊客注意，台8線中橫公路關原-太魯閣施工每日5時段放行，夜間封閉。

合歡山昨（1日）晚入夜後氣溫一路下探，今日凌晨3時起斷斷續續降雪，武嶺、松雪樓一帶成銀色世界，截至10時，松雪樓測得氣溫約0.5度，積雪厚度約1公分。公路局提醒，山區天候變化快速，低溫與結冰風險仍在，民眾上山前務必留意最新路況與管制資訊，並做好保暖與行車安全準備。

中央氣象署10時56分發布低溫特報，強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今上午至明（3日）晚局部地區有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖。

非常寒冷的橙色燈號包含新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率；寒冷的黃色燈號為台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、花蓮縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

