冷氣團襲台：台南虱目魚零災情 漁民曝「禦寒神招」

台南市虱目魚養殖魚塭9日尚未傳出寒害災情。（台南市漁會提供／程炳璋台南傳真）

強烈冷氣團籠罩全台，最易受寒害影響的虱目魚卻未傳災情，台南市區漁會指出，10度以下低溫只要不連續12小時，白天日照回溫，就不會發生虱目魚凍死現象，目前漁民都有禦寒之術降低災情損失。近年更發展智慧養殖系統，可隨時監看魚塭的溫度。

台南市共有2826.59公頃的虱目魚養殖面積，主要集中在七股、安南、北門、學甲與將軍區，年產量2.3萬噸，約占全台4成左右，穩居全台第一，從養殖、加工到餐飲有完整的產業鏈，不過虱目魚最怕低溫，每逢寒流過境，漁民就擔心魚群遭受寒害凍死。

最近強烈冷氣團持續，阿里山罕見下雪，楠西6日出現8度低溫，梅嶺梅花也盛開吸引遊客上山。沿海養殖漁民卻緊盯魚塭不敢鬆懈，深怕水溫驟降造成魚群暴斃。台南市區漁會調查至9日為止，未接獲通報寒害。

台南市區漁會總幹事林鈺昕表示，主要是虱目魚在連續長時間的10度以下低溫，才會撐不住，只要白天出現陽光，魚池溫度回升，就無大礙。

近年漁民字有一套魚塭禦寒妙招，最常見的是在北側岸堤設防風棚擋風。另外在表面較冷的淺坪魚塭旁，另挖深池蓄水，蓋上帆布，再從水深處抽起水溫較高的水到淺坪，為魚群保溫。

有漁民表示，冷氣團來臨時少餵魚飼料，避免魚群驚動耗氧，造成水底氧氣不足死亡。更有直接丟入加溫棒的漁民，但這樣的做法較消耗電費。

林鈺昕表示，很多漁民都會在魚塭都設置智慧養殖系統，可遠端監控水池溫度，再隨時查看網路氣象局的溫度預告，作為禦寒準備參考。

