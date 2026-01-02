冷氣團襲台！武陵農場蠟梅盛開 福壽山鴛鴦梅綻放

武陵農場蠟梅綻放，花瓣細緻迷人。(記者張軒哲攝)

〔記者張軒哲／台中報導〕今日強烈冷氣團襲台，預料掀起一股追雪跟賞梅熱潮，武陵農場蠟梅本週進入盛開期，福壽山農場約500株梅樹也吐露芬芳，紅、粉、白梅花讓農場披上繽紛彩衣，在櫻花登場之前，成為大梨山地區賞花好去處。

寒流報到，加上元旦並無連假，武陵農場住房率未客滿，仍吸引不少遊客上山賞花，武陵農場蠟梅主要集中在藤花園及茶莊一帶，約有40株，是台灣少數成林且集中的蠟梅林，場方表示，蠟梅今日已經盛開，一般觀賞用的梅花也悄悄綻放，接力登場。

武陵農場蠟梅金黃色花瓣在冷空氣與陽光下，飄散淡雅花香，蠟梅花期較長，也替梅花季揭開序幕，武陵農場種植約3000株觀賞型的梅花，主要有紅色、粉紅色及白色3種色系，分布在南谷的松林大道、醒獅園等處，並有台灣少見的紅色梅花品種，每年冬季至春節期間是賞梅盛景。

福壽山梅花花期約從12月底到1月底，遊客在農場的松廬與福壽山莊可以看到白梅與紅梅的花蹤，漫步梅花樹下就聞到陣陣梅花香，令人流連忘返。

福壽山農場今日指出，遊客仔細賞花，還能欣賞同一朵梅花出現一半紅一半白的特殊品種鴛鴦梅，讓賞梅遊客嘖嘖稱奇，於果樹觀察區的觀賞梅盛開之際，重瓣雪白梅花猶如一串串的綿花糖在樹梢上，成為遊客冬季賞花焦點。

武陵農場蠟梅盛開。(記者張軒哲攝)

福壽山農場能欣賞特殊品種鴛鴦梅。(記者張軒哲攝)

