冷氣團襲台！氣象署曝最冷時間點 「這天起」回溫

中央氣象署預報員劉沛滕今（1）日說明，今天受到大陸冷氣團影響，北台灣整天涼冷，其他地區早晚低溫，外加受到華南雲系移到台灣上空，因此今天下半天、晚上後降雨會比上午明顯，降雨會延續至明天（2）清晨。他強調這波冷氣團影響的低溫時間落在今天至明（2日）晨間，隨著週二白天冷氣團減弱，整體氣溫會回升一些，而相對穩定天氣型態可以持續至週五（6日）。

未來降雨趨勢部分，劉沛滕指出，今晚到明晨北部與宜蘭降雨時間較長，中南部可能還有一波降雨，尤其山區累積雨量較多。水氣預計明晨開始逐漸減少，因此明（2）日白天在桃園以北、東半部為局部降雨，新竹以南則轉成多雲天氣，而週二（3日）後降雨會更少，風向轉為偏東風，只剩大台北山區、基隆北海岸、東半部地區局部降雨。

他說，至於週三（4日）至週五（6日）白天降雨減緩，各地以穩定晴朗天氣為主，僅台東、恆春半島局部降雨。

未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

未來一週溫度趨勢方面，劉沛滕表示，今天受冷氣團影響氣溫偏低，北部一整天處15、16度的高溫，甚至夜間低溫可能達14度，因此這一波冷氣團影響的低溫時間落在今天至明（2日）晨間。

不過隨著週二白天冷氣團減弱，整體氣溫會回升一些，尤其中南部因水氣減少會看到陽光，中南部週三（4日）至週五（6日）日夜溫差大，甚至北部週三後溫度明顯回升；相對穩定天氣型態可以持續至週五，但週六（7日）會有下一波鋒面通過，而且下一波可能也是冷氣團，因此下週末後整體氣溫又會有明顯下降。

未來一週溫度趨勢。（圖／氣象署提供）





