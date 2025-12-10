冷氣團要來了！北部最低溫下探10度 週末起開始凍番薯

【緯來新聞網】入冬後首波大陸冷氣團即將影響全台，中央氣象署指出，東北季風今(10日)起轉弱，天氣逐步回暖，不過到了13日晚上起將有一波大陸冷空氣南下，預估14日晚間至15日清晨會是本次最寒冷時段，北部低溫預計會降至12度，部分地區甚至有機會下探到10度以下。

中央氣象署提醒，13日深夜開始冷空氣逐漸滲透至台灣，自北向南氣溫明顯滑落，14日及15日呈現乾冷天氣型態，北部白天高溫恐怕僅剩14度左右。本波冷氣團最強的時段預估落在14日晚間到15日清晨，受到輻射冷卻加成，可能導致中部以北及東北地區降至12至13度，其餘地區則落在14至16度，沿海空曠區域甚至不排除降至10度以下。



天氣風險公司分析師吳聖宇則指出，13日白天大多地區氣溫變化還不顯著，北部及東北維持在21至23度，中部及花東約在24至27度，南部地區甚至可見28度以上高溫。不過從入夜開始，各地氣溫逐步下滑，中北部及東北地區的市區可能降至16至18度，偏遠地區氣溫更可能跌到15度，花東與南部也將降到約20度。



到了14日白天，受到冷空氣進一步擴散影響，即便天氣轉晴、陽光露臉，各地回暖幅度有限，北部及東北白天高溫預估僅有16至18度，整體體感偏冷。晚間至15日清晨進入氣溫谷底，在輻射冷卻助攻下，中北部與東北的市區低溫恐怕僅有12至14度，空曠處甚至有機會降至個位數，台北預測低溫為13度，因此這波冷空氣可望成為今冬首度符合標準的大陸冷氣團，至於南部及花東的市區也會降至14至17度，全台感受都會顯得明顯變冷。

