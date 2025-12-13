冷氣團要來了！3區低溫驟降至9度 降溫趨勢一圖看

明天入夜後到15日清晨為最低溫時刻，入冬首波低溫特報有機會落在明晚，北部和宜蘭近山區平地、北海岸可能出現9度低溫。 圖：張良一／攝

[Newtalk新聞] 今年首波冷氣團今(13)晚南下，對此，氣象署指出，明天入夜後到15日清晨為最低溫時刻，入冬首波低溫特報有機會落在明晚，北部和宜蘭近山區平地、北海岸可能出現9度低溫，此波冷空氣預計15日白天回溫，天氣穩定至16日；但很快17、18日下波冷空氣再度報到，迎風面再度轉濕涼。

氣象署指出，今晚開始冷氣團南下，氣溫將逐漸下降，各地低溫約14到16度，局部地區溫度更低；明天白天北台灣高溫約15到18度，中部、花東高溫19到21度，南部高溫則有23到25度，白天因天氣乾冷仍有一定的高溫。

明天入夜後到15日清晨低溫將更低，水氣較為減少，將轉乾冷天氣，也是這波冷氣團最低溫的時間點，中部以北、宜蘭約11到14度，還會局部下探10度左右，北部和宜蘭近山區平地、北海岸等也可能出現9度低溫，入冬首波低溫特報有機會落在明晚，南部和東部低溫則約在15度到17度。

15日白天溫度回升，各地晴到多雲，中部以北白天高溫可回到20度至22度，南部可到24至25度；16日天氣穩定，少部分東半部有零星降雨；17、18日還有一波東北季風，北台灣高溫將降溫1到2度，低溫沒有明顯下降；18、19日水氣變多，基隆北海岸、東半部將出現降雨，20日東北季風減弱，但仍有些水氣，21日降雨趨緩。

