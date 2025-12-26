冷氣團超凍！寒流泡湯趣 大眾湯、湯屋、客房泡湯...限時折扣湯券買1送1
北投、烏來、礁溪、谷關...冷冷的天就要泡湯
好天氣結束！隨著東北季風逐漸增強，冷氣團來襲，冷空氣一波波緊接，除了保暖工作外，也可以選擇來趟泡湯小旅行，跨年假期不想人擠人也先訂起來，暖身又暖心！台灣各大溫泉區及飯店年末也紛紛推出結合泡湯、美食或跨年活動的特別套裝行程，是冬季享受假期、迎接新年的熱門選擇。泡溫泉不僅能驅寒放鬆，還有促進血液循環、緩解壓力、改善睡眠等健康好處。
小編這次不僅幫你整理出「全台人氣溫泉勝地」清單，還找到了「溫泉超值優惠」，泡湯券限時限量買一送一之外，還有延長時數、加碼飲品、下單再送美食現金券等多重好康！趕快把握年末難得的優惠，把口袋名單的溫泉券一次買好買滿，這個冬天盡情開泡、讓身心暖起來！
📌年末最殺折扣！限時搶購中！
♨️KKday｜烏來、北投、礁溪、谷關...全台溫泉買1送1！週五台灣日！輸入折扣碼【KKTW95EX】再享93折👉點我手刀下單
♨️klook｜全台溫泉大賞｜泡湯買1送1、優惠碼折扣立刻領取｜北投、礁溪、烏來、陽明山...必去推薦👉點我手刀下單
🙌kkday｜年終感謝祭｜【全站適用】不限金額95折｜週五點數3倍送｜👉點我購買
🧧Trip.com｜春節＆新年先預訂｜飯店獨家6折起！｜👉搶先預訂
🎆Trip.com｜雙北飯店5折起｜週五預定享優惠｜連鎖商旅限時折扣｜👉搶先預訂
北投溫泉｜台北人的暖心後花園 捷運下車就能泡
從日治時期以溫泉聞名的北投，擁有獨特的青磺泉與白磺泉，加上地點方便，搭乘捷運、公車皆可抵達，是城市裡最方便又療癒的泡湯首選。若想犒賞自己，來場高檔享受，北投老爺酒店、北投春天酒店等飯店，主打靜謐湯屋、絕佳景觀，各有特色。現在買券下殺最低61折起！而講求高CP值的泡湯客，老字號的水美溫泉會館、北投天玥泉溫泉會館，限時優惠最低不到500元，就能享受暖身又暖心的溫泉時光。
♨️北投春天酒店｜湯屋・大眾池｜限時特價NT$529起（
原價NT$800起）👉點我購買
♨️北投老爺酒店｜雙人獨立湯屋90分鐘｜特價NT$1,980起（
原價NT$3,500）👉點我購買
♨️北投天玥泉會館｜大眾池裸湯券｜65折價NT$620起👉點我購買
♨️水美溫泉會館｜客房泡湯・大眾湯・雙人湯屋｜下殺61折NT$650起👉點我購買
烏來溫泉｜山林溪畔的祕境湯泉 綠意相伴下的舒心之旅
沿著南勢溪而建的烏來溫泉，是距離台北最近的山林祕境。在潺潺溪水、翠綠山景相伴下泡湯，讓人格外放鬆；加上原民美食與溫泉老街，是週末輕旅行的絕佳去處。平時讓人難以下手的馥蘭朵酒店、璞石麗緻溫泉會館，現在買券不只有15%折扣；更重要的是即買即用，部分方案還能免費取消，彈性滿分！想精打細算的泡湯控，這裡的選擇也不少，烏來名湯、山之川...等等溫泉會館，限時67折起，最低只要399元，讓你泡好湯、賞山景，一次滿足。
♨️馥蘭朵烏來渡假酒店｜景觀湯屋・日式大浴場｜NT$765起👉點我購買
♨️烏來璞石麗緻溫泉會館｜湯屋・大眾湯｜特價NT$880起（
原價NT$1,100）👉點我購買
♨️烏來名湯溫泉會館｜湯屋・大眾池｜線上優惠67折，最低NT$399起👉點我購買
♨️山之川溫泉會館｜湯屋・大眾池｜附下午茶｜NT$400起👉點我購買
礁溪溫泉｜來趟兩天一夜小旅行！泡湯、玩樂、美食一次滿足
宜蘭礁溪以碳酸氫鈉泉聞名，素有「美人湯」之稱，更特別的是，這裡還有「溫泉魚咬腳」的趣味體驗，是兼具紓壓與休閒的溫泉天堂，最適合來場兩天一夜小旅行，泡好玩滿再回家！想體驗最豐富的泡湯樂趣，激推「礁溪九號溫泉旅店」，這裡除了私人湯屋，還有戶外釣蝦、溫泉魚、溫泉煮食等多元體驗，優惠方案最低69折，千萬別錯過！若想待在飯店裡悠閒放空一整天，礁溪福朋喜來登酒店的一泊二食，現正祭出爆殺75折價，招牌名菜「脆皮先知鴨」免預約，就能大啖經典美味，親子旅遊選它準沒錯！想簡單體驗泡湯的人，礁溪溫泉公園的森林風呂裸湯，限時特價只要$188，CP值高得驚人，另有和服浴衣體驗71折優惠，感受滿滿日式氛圍。
♨️礁溪福朋喜來登｜脆皮先知鴨一泊二食｜快閃直降25%、現省$2,588👉點我購買
♨️九號溫泉旅店 | 私人湯屋・溫泉魚咬腳・溫泉煮食｜69折起！假日不加價👉點我購買
♨️礁溪溫泉公園｜森林風呂裸湯券｜特價NT$188（
原價NT$250）假日不加價👉點我購買
全台特色溫泉總盤點｜從冷泉到山泉 一次泡遍四季好湯
全台各地皆有獨具風情的特色溫泉，每一處都值得細細品味。像是蘇澳除了聞名世界的冷泉之外，其實也擁有溫熱泉水，讓人一次體驗雙重感受。這次蘇澳冷泉公園推出「雙人湯屋50分鐘」買一送一的超狂優惠，可自由選擇「當次加時50分鐘」、「分兩間同時使用」或「分兩次使用」三種方案，靈活度超高，無論是自己獨享或揪親友一起泡，都超划算。
中部泡湯愛好者，以下三間絕不能錯過！位於新竹尖石的石上湯屋渡假村，雙人半露天湯屋環抱山林綠意，原價2000元，現在買低於61折，不多囤幾張對不起自己！台中谷關的溫泉泉質滑順細緻，同樣是熱門泡湯勝地。主打峇里島風的惠來谷關溫泉會館，雙人湯屋限時78折，花點小錢就能感受南洋度假般的放鬆氣氛。而苗栗的泰安觀止溫泉會館，露天風呂含餐方案下殺72折起，邊泡湯邊賞山景，再配上美食饗宴，讓身心都徹底放鬆。
♨️蘇澳冷泉公園｜雙人湯屋買1送1、假日不加價｜冷熱泉湯屋NT$799起👉點我購買
♨️新竹尖石｜石上湯屋渡假村｜半露天溫泉湯屋｜狂降61折（假日需加價）👉點我購買
♨️台中｜惠來谷關溫泉會館｜雙人聆泉湯屋｜特價NT$1,380（
原價NT$1,758）👉點我購買
♨️苗栗｜泰安觀止溫泉會館｜露天風呂含餐｜限時下殺72折、千元有找👉點我購買
其他人也在看
台灣人年均出國2.45次飛得比日韓還勤 「這一地」訂單暴增16倍
你去年出國幾次？根據調查，202…民報 ・ 1 天前 ・ 12
多圖／張國煒親駕回台！星宇全台首架A350-1000抵桃機
多圖／張國煒親駕回台！星宇全台首架A350-1000抵桃機EBC東森新聞 ・ 21 小時前 ・ 1
張國煒親自駕駛 星宇航空首架A350-1000客機抵台
星宇航空首架 A350-1000 廣體客機，於法國土魯斯時間5日下午由董事長張國煒親自駕駛啟程，並於台灣時間6日上午 10：15 正式降落桃園國際機場，桃園機場也以水門禮迎接國籍航空第一架A350-1000。A350-1000 的交付象徵星宇航空全機隊完整到齊，也標誌著其跨洲航線拓展能力邁入全新階段。中時財經即時 ・ 22 小時前 ・ 2
台灣人出國口味變了？紐澳超越日本成黑馬
[NOWnews今日新聞]台灣旅客最愛去哪裡旅遊？根據雄獅旅遊6日官網所公布的「團體旅遊目的地」2025年搜尋成長榜，結果不只日本依舊最熱，還出現一個大黑馬，紐西蘭、澳洲搜尋量年增逾2.5倍衝上第一，...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前 ・ 2
關西機場航班大亂！遺失1物 返台班機取消
[NOWnews今日新聞]有網友在社群平台Threads上發文表示，他4日要從日本關西機場搭乘捷星航空返台時，原在登機門等待，卻聽到機場廣播班機延誤，原因是遺失一把美工刀，最後除了等了3小時航班仍被取...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 6
全台4大免費景點一次看！小人國姓名有這22個字免門票、蓋婭莊園設籍4區免費入園！｜【免費好好玩】
新的一年出遊省荷包！小人國姓名中含有22個特定字免費入園，嘉義蓋婭莊園1月免費入園，只要身分證設籍台北、新北、基隆、南投，或身分證件英文字母開頭為A、F、Y、C、M，就能免費參觀。而花蓮遠雄海洋公園推出「身騎海馬過三關」優惠，快來省荷包輕鬆玩！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
日本關西機場傳出「美工刀遺失」全場重新安檢 航班大亂
昨（4）天深夜不少旅客在日本關西機場碰上航班異動，機場內大排長龍，有旅客說登機前廣播告知班機延誤，苦等了3個多小時後直接被取消航班！而這回的突發狀況，傳出是關西機場管制區內的店舖的「美工刀」不見了，要台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 51
武陵農場花季管制 明開搶車票
[NOWnews今日新聞]每年國人矚目的武陵農場櫻花季，經武陵農場評估場內櫻花開放時程後，今年櫻花季疏運時程正式宣布於2月13日登場，持續至3月1日，共計17日，包含春節及和平紀念日連續假期，每日進場...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前 ・ 2
疑財務異常！38年老牌旅行社 即起勒令停業
[NOWnews今日新聞]交通部觀光署近日公布國內旅行社勒令停業名單，驚見已成立38年的台中老字號旅行社「草屯旅行社」，根據觀光署公告，該旅行社因財務狀況異常，遭勒令停業3個月，觀光署提醒消費者，安排...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前 ・ 2
東京一日遊景點推薦！玩淺草寺、晴空塔必看亮點必吃美食排一天剛剛好
東京,日本旅行,淺草寺,今戶神社,東京晴空塔,今半,美食,一日遊,攻略,墨刻圖書,旅遊書,BT21 想在東京安排一趟節奏剛剛好的散步行程嗎？淺草寺與晴空塔一向是旅客心中的黃金路線，傳統與現代的氛圍在這裡完美交織：一邊是充滿江戶風情的雷門、仲見世商店街與御守祈福文化；另一邊則是象徵東京天際線、夜景震撼度滿分的晴空塔。兩個景點距離不遠、交通又方便，非常適合排成「東京一日遊」的經典組合。無論你是第一次到東京、或想重溫東京意象，都能在些景點與美食、必看亮典裡頭走出一天精彩的行程！景點+ ・ 19 小時前 ・ 10
關西機場「美工刀遺失」 全場重新安檢 旅客苦等還遭取消航班
[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導日本關西機場於昨（4）日深夜傳出管制區店鋪遺失美工刀，基於飛安考量，機場要求所有已通關旅客退回重新接受安檢。現場...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
壯觀！彰化芬園8.5公頃百日草炸裂 五彩繽紛超夢幻
愈冷愈開花！彰化縣芬園鄉寶山國小附近、寶山福德祠旁2處百日草花田大爆發，8.5公頃五顏六色的花海色彩繽紛，迎著陽光燦爛綻放，交織出一片夢幻的花海景緻，奼紫嫣紅的美景吸引遊客徜徉在花海中打卡拍照，讚嘆「太浪漫了，美的像幅畫」。花期可到1月20日，想賞花的民眾可得趁早。自由時報 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
盤點桃園3大賞梅景點 享受秋冬浪漫風景
天氣寒冷，正是梅花盛開的季節，桃園市觀光旅遊局臉書「樂遊桃園」盤點桃市3大賞梅景點，歡迎大家抽空前往尋找冬日梅花香。 樂遊桃園推薦的第一個賞梅景點是「角板山公園」，這裡有北台灣最大的梅園，滿山梅花盛開時超壯觀，還能順道品嚐在地原民風味餐，賞花也賞味。目前開花約有兩成，未來一周有機會盛開桃園電子報 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
【2026飯店推薦】搶佔春節、寒假最後房源！8家星級飯店優惠直降5.3折起、平日一泊一食最低6381元起｜揪愛Mei推好物
寒假、新春連假 (2/14-2/21) 即將到來，想住得好又不想傷荷包？「揪愛Mei」幫你整理好了！旅遊預訂平台 Klook、kkday 、agoda、Booking和 Trip.com 陸續推出精彩的住房專案與獨家行程。其中，精選全台8家高人氣的星級旅宿，無論是飽覽海天一色的壯闊、投入山林芬多精的懷抱，或是在氤氳繚繞的溫泉中全然放鬆，每一處都承載著想讓人好好被愛的溫柔心意。別怕這份極致奢寵高不可攀，「揪愛Mei」更為大家找到甜甜價，最低5.3折起就能入住！Yahoo夯好物 ・ 8 個月前 ・ 16
森林幫你Relax 桃園「山系」景點超療癒！走步道、泡北橫美人湯還能體驗最新溫泉戲水區
隨著冬日寒意漸濃，都市上班族急需一場洗滌身心的療癒之旅。桃園復興區憑藉豐富的森林資源與自然溫泉，不僅能走進東眼山與小烏來感受芬多精洗禮，還能前往今年全新優化的「宇內溪溫泉戲水區」，最後再跳入暖呼呼的「北橫美人湯」中放鬆，這套由北橫公路串連起的「山系」玩法，絕對能讓緊繃的靈魂在森林簇擁下獲得徹底解放。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 1 週前 ・ 12
武陵農場櫻花季2/13～3/1管制 3家客運可購票入園
交通部公路局今天（6日）公布，武陵農場櫻花季疏運時程將在2月13日登場，持續至3月1日，共計17日，包含春節及和平紀念日連續假期。公路局今天舉行武陵櫻花季交通疏運記者會，指出櫻花季期間武陵農場實施總量管制每日進場人數6000人，包括住宿遊客1800人及一日遊遊客4200人，其中一日遊遊客分為團體及搭自由時報 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
直飛宮古島只要777元！「這天」搶機票折4000元，加碼「星宇航空」７折
2026年春節連假長達9天，出國旅遊熱潮提前引爆！知名旅遊平台易遊網攜手星宇航空推出「新年星旅程」限時優惠，精選日本、泰國、越南、新加坡、馬來西亞及北美等22大熱門航點，機票下殺7折起，還有宮古島77食尚玩家 ・ 1 天前 ・ 發表留言
2026年1月機車優惠｜年前降價潮來了！SYM DRGBT最高折8,000元、Gogoro EZZY折4,000元再換新色、宏佳騰指定車款最高省16,300元
迎接2026全新的一年，各大機車品牌紛紛推出年初購車好禮，本月入手SYM性能旗艦DRGBT ，可享 3,000元購車金，再搭配新春加碼優惠最高 5,000 元，Gogoro EZZY莫蘭迪新色最高現折 4,000元，宏佳騰指定車款更祭出 最高 16,300元折扣，各品牌祭出好康一波接一波！若你正打算在農曆年前換新車，不妨把握這波入手機會！Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前 ・ 發表留言
睽違4年！台鐵集集線終復駛 商家盼重振觀光潮
睽違4年！台鐵集集線終復駛 商家盼重振觀光潮EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 1
南投冬季活動接續不斷 許縣長歡迎遊客體驗南投之美
南投縣這個冬天很熱鬧，除了有南投燈會、花卉嘉年華、溫泉季等大活動外，集集線小火車在一月五日復駛，還有全新打造的草屯九九峰氦氣球樂園也在將二月五日啟用，縣長許淑華歡迎全國遊客到南投旅遊，欣賞體驗南投之美，也把在地豐富優質的農特產品帶回家。南投縣政府五日召開一月份第一次縣務會議，會中由各業務單位提出重要業務報告，縣長許淑華表示，縣府已連續十年在農曆春節期間辦理南投燈會活動，今年預計從二月十四日至三月八日，每年都會為南投縣帶來高達好幾百萬的觀光人潮，帶動整個週邊的觀光效益近二十億元，就是希望春節過年期間的假期，大家都能夠選擇南投做為旅遊首選。許縣長指出，今年最特別的觀光亮點就是將在二月五日開園啟用的草屯九九峰氦氣球樂園遊憩園區，此工程除了榮獲第二十五屆公共工程金質獎建築類的殊榮 ...台灣新生報 ・ 1 天前 ・ 2