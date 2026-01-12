冷氣團退場了！全台升溫「連5天暖如春」 今年首颱是否影響台灣待觀察

明天回暖！下波冷空氣這天報到 228連假天氣先冷後回溫



今日（1/12）大陸冷氣團減弱，不過清晨受輻射冷卻影響，新竹、苗栗和馬祖仍出現10度以下低溫。白天開始氣溫回升，北部、東半部高溫19至21度，中南部高溫23至24度。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮提醒，日夜溫差大，白天陽光下「暖如春」，但輻射冷卻強早晚「冷如冬」，提醒民眾注意天氣變化，適時調整穿著。

今日清晨天氣仍偏冷，氣象署發布低溫特報。氣象署提供

氣象署指出，今日大陸冷氣團減弱，北部及東北部氣溫回升，各地早晚仍偏冷，西半部日夜溫差大，天氣多為多雲到晴，僅東部、東南部、恆春半島及中部以北地區有零星短暫雨。

廣告 廣告

溫度部份，今日各地早晚仍偏冷，低溫11至15度，其中高雄以北局部近山區及空曠地區有10度左右或以下低溫。白天起北部及宜蘭氣溫回升，北部、東半部高溫19至21度，中南部高溫23至24度，西半部日夜溫差較大。離島天氣：澎湖多雲時陰，16至18度；金門陰時多雲，9至16度；馬祖晴時多雲，9至13度。

縣市預報。氣象署提供

吳德榮在「洩天機教室」專欄撰文指出，清晨冷空氣「臨去秋波」，竹苗因輻射冷卻加成，氣溫降得比昨日（1/11）還低。隨著結構鬆散的中層雲北移，根據最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，各地晴時多雲，冷空氣減弱，氣溫漸升；白天北轉舒適、南微熱，早晚偏冷。

吳德榮接著指出，根據最新模式模擬顯示，明日（1/13）至週五（1/16）各地大多晴朗穩定，冷空氣持續漸弱，氣溫逐日回升；白天陽光下漸「暖如春」，但因輻射冷卻強、早晚「冷如冬」，日夜溫差很大。週六、週日（1/17、18）西半部晴朗、持續偏暖，東半部水氣逐日增多，轉有局部短暫雨的機率。

未來一週天氣。氣象署提供

針對颱風動態，吳德榮表示，根據最新歐洲模式系集模擬分析，下半週菲律賓東方海面有熱帶擾動發展；成颱機率約60%，模擬路徑大致在菲律賓東方海面迴轉，之後還有打轉的現象，和「1月颱」未曾侵台的氣候資料吻合，不過是否會對台灣產生輕微的間接影響？目前模擬還在調整，需持續觀察。

更多太報報導

聯準會主席鮑爾遭刑事調查 親川普檢察官下令調查790億整修案

「沉默刺客」林昀儒開年逆勢奪冠 中媒：男子隊敲響警鐘

輝達引爆AI算力需求後如何布局? 陸行之:下一步關注清潔電力能源