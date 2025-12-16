冷氣團退場倒數！清晨低溫仍探9.6度 下波變天時間曝光

[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導

今晨輻射冷卻持續影響，各地清晨氣溫仍偏低。氣象專家吳德榮表示，截至今（16）日清晨5時02分，全台平地最低溫出現在新竹關西9.6度，雲林崙背、台南後壁也僅約10度左右，北台灣多地清晨寒意明顯。不過隨冷空氣逐漸減弱，白天氣溫回升，日夜溫差明顯擴大，民眾早出晚歸仍須留意保暖。

昨（15）日海上有冷空氣通過相對較暖的洋面，凝結水氣產生的「雲街」，今晨因冷空氣減弱，「雲街」已轉變為「閉合胞」。（圖/洩天機教室）

吳德榮今日在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨平地最低氣溫前3名依序為新竹關西鎮9.6度、雲林崙背鄉10.0度、台南後壁區10.2度，。各地區平地最低氣溫普遍落在10至11度之間，清晨體感仍偏冷。

據觀測資料顯示，隨冷空氣減弱，海上雲系已由昨日的「雲街」（cloud street）轉為「閉合胞」（close cells）。最新歐洲模式（ECMWF）模擬指出，今日天氣晴朗穩定，白天舒適至微熱，夜晚偏涼，各地氣溫分布為北部12至27度、中部10至29度、南部11至29度、東部11至27度，日夜溫差大。

明後兩天（17、18日）西半部大致晴朗，北海岸、大台北東側及東半部水氣漸增，轉為偶有局部短暫雨；週五、週六（19、20日）中高雲自南海北移，全台雲量增多，山區與東半部降雨機率提高。下週日（21日）另一波僅達「東北季風」等級的冷空氣南下，北部、東半部轉涼轉雨，下週一（22日）迎風面轉乾，天氣可望逐步回穩。



