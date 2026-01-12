冷氣團退場回溫了！ 白天暖、早晚冷日夜溫差大

【記者黃泓哲／台北報導】今(12日)清晨前，台灣受到大陸冷氣團加上輻射冷卻影響，各地依舊寒冷，不少平地出現接近10°C甚至更低的低溫，其中最低溫出現在新竹關西，僅7.4°C。隨著白天冷氣團逐漸減弱，氣溫開始明顯回升，各地終於有機會感受到久違的陽光，整體天氣轉為穩定。

天氣風險公司分析師林孝儒指出，今天白天起冷空氣影響持續減弱，北部到東部高溫可回升到18至20°C，中南部則有21至24°C，體感明顯轉為舒適。不過夜間低溫仍只有13至15°C，部分沿海、空曠或近山地區因輻射冷卻，溫度可能更低，日夜溫差大，尤其南部更為明顯，早出晚歸仍要注意保暖。

從明天起到週末，天氣主要受到東北季風強弱變化影響，整體不會像上週那樣寒冷。預測北部、東部高溫約18至23°C，低溫13至16°C；中部高溫可達21至25°C，低溫13至18°C。週二到週四天氣偏乾，多為晴到多雲；週五起水氣增加，東部、大台北及北部山區將陸續轉為陰天，並有短暫陣雨。

至於外界關心的熱帶系統，林孝儒表示，目前預報模式顯示菲律賓東方海面確實有熱帶擾動發展訊號，但雲系結構與強度仍待觀察。以季節來看，即使形成熱帶系統，對台灣直接影響的機率不高，頂多帶來海象較不穩定，民眾暫時無須過度擔心，但從事海邊活動仍應留意最新預報。

今日低溫。氣象署提供

未來天氣趨勢。氣象署提供

