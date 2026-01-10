冷氣團退場！下週「全台大回暖」 中南部白天高溫上探27度

[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導

全台近日持續受大陸冷氣團影響，早晚明顯偏冷，不少地區低溫下探10度左右。不過氣象署與氣象粉專與均指出，這波冷空氣影響將在下週一（12日）白天起逐漸減弱，各地氣溫可望明顯回升，中南部白天高溫有機會回到26至27度，好天氣將一路延續至下週末。

溫度距平分布來看，台灣位於紅橘色區域，顯示高空暖空氣逐漸增強。（圖/取自氣象粉專「觀氣象看天氣」）

中央氣象署表示，冷氣團影響時間將持續至12日清晨，其中明（11）日夜間至清晨為最冷時段，北部及宜蘭低溫下探約12度，提醒民眾夜晚與清晨外出仍須注意保暖。

廣告 廣告

氣象粉專「觀氣象看天氣」也指出，下星期一白天開始就會逐漸回溫，而且氣溫一天比一天高，除了金門、馬祖，各地白天高溫都有機會達20度以上，中南部甚至可達26、7度，夜晚跟清晨仍相對較冷。白天溫暖、夜間清晨偏冷的天氣型態，預計至少維持到下週末。

更多FTNN新聞網報導

「最強大陸冷氣團」開始發威！ 專家示警：降溫快、影響時間長

跨年天氣變臉記得保暖！首波「強烈冷氣團」壓境 低溫恐跌破7度

跨年、元旦天氣出爐！「強烈冷氣團」有望接力報到 平地最低溫恐探7度以下

