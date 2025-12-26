冷氣團逐漸減弱 早晚仍冷迎風面有雨

今天(27日)大陸冷氣團逐漸減弱，清晨溫度仍偏低，各地低溫約攝氏１２至１６度，局部地區會再低１至２度，請務必做好保暖工作，白天高溫稍回升，北部及宜花１８至２０度，中南部及臺東約２２至２６度，要留意中南部日夜溫差大，早出晚歸應適時添加衣物以免著涼。

降雨方面，水氣逐漸減少，但在迎風面的桃園以北、東半部地區及恆春半島仍有局部短暫雨，新竹以南山區有零星短暫雨，清晨中部以北地區也有零星短暫雨，外出建議攜帶雨具備用，其他地區為多雲到晴；此外，若溫度及水氣配合，中部以北、宜蘭、花蓮3000公尺以上高山有零星降雪、下冰霰或結冰的機率，前往高山請留意路面濕滑及結冰現象。

離島天氣：澎湖多雲短暫雨，17至20度，金門晴時多雲，11至18度，馬祖多雲，10至14度。

由於東北風偏強，苗栗至臺南沿海、恆春半島及澎湖、馬祖有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率；清晨基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）沿海及恆春半島易有長浪發生沿海活動請注意安全。

空氣品質預報：27日環境風場為東北風至東北東風，中南部位於下風處，污染物稍易累積；竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。