冷氣團逐漸減弱！最暖時間曝光 氣象署全說了

即時中心／潘柏廷、魏熙芸報導

中央氣象署預報員曾昭誠今（27）日上午說明，由於大陸冷氣團會逐漸減弱，各地今天溫度回逐漸回升，預計到跨年前30日會有另一波東北季風南下，屆時北台灣、東半部等迎風面降雨機率則會增多，而下週一（29日）是未來一週平均最溫暖的一天，白天各地可達22、23度，甚至中南部會有25度以上的氣溫。

曾昭誠提到，今晨低溫部分，最冷是馬祖9.6度，而新竹關西、新北、宜蘭、花蓮部分地區則出現12度左右的低溫，雖然今晨溫度滿低，但與昨天清晨相比已有明顯回升。

今晨低溫。（圖／氣象署提供）

未來一週氣溫趨勢方面，曾昭誠表示，今日各地低溫維持13至16度，明天（28日）則要注意白天氣溫逐漸回升，但清晨仍有較低的溫度，而中南部須注意今明兩天的日夜溫差較大；下週一（29日）是未來一週平均最溫暖的一天，白天各地可達22、23度，甚至中南部會有25度以上的氣溫。

隨著30日（下週二）另一波東北季風南下，會一路影響跨年過後的假期，但對於低溫的影響沒有那麼明顯，這段期間只有北部及宜蘭白天高溫稍微下降，中南部地區整體溫度影響則不明顯。

未來一週氣溫趨勢。（圖／氣象署提供）

未來降雨趨勢部分，曾昭誠也說，今天桃園以北、東半部、恆春半島會有迎風面降雨，而中南部山區會有零星降雨；從明天（28日）至下週一（29日），只剩下基隆北海岸、東半部、恆春半島還是會有迎風面降雨，而東北部地區則會有發生較大雨勢的機率。

隨著從30日（下週二）至明年（2026）1月2日（下週五）大部分屬於東北風影響的降雨型態，尤其在30日因東北風增強，在北部、東半部、恆春半島仍然會有降雨。

未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

同時，曾昭誠提醒今天高山仍會有降雪的機會，在中部以北、宜蘭花蓮3千公尺以上高山仍會有零星降雪；高山地區在未來一週氣溫仍低，入夜到清晨的路面也會有結冰的機會。

針對跨年夜31日至元旦的當天天氣，曾昭誠指出，屬於東北季風影響的天氣型態，因此在北部、東半部、恆春半島降雨機率高；如果有看煙火等需求，下風處可能會是視線阻擋的位置，若在東北風環境看煙火建議在上風處觀看。

至於今明兩天是否還有降雪的機會，曾昭誠也說，今天白天的中部以北、宜蘭花蓮3千公尺以上的高山，如果有降水回波通過的時候，還是會有零星降雪的機會，但入夜至明天中高層水氣逐漸減少，也使降雪機會減少。

