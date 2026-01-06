冷氣團連發！中北部恐現6°C低溫 未來一周「冷到沒完沒了」

【記者黃泓哲／台北報導】強烈大陸冷氣團正式南下，冷勢還在一波波加強中。氣象專家吳聖宇提醒，未來一整周台灣將陷入「冷到沒完沒了」的天氣型態，冷平流配合輻射冷卻效應，夜晚與清晨特別寒冷。台中以北空曠地區低溫恐常態性落在6至8°C，甚至更低，中南部雖然白天回溫，但日夜溫差非常大，民眾務必提高警覺。

中央氣象署也指出，周二到周六天氣以「乾冷」為主，呈現早晚特別冷、白天有陽光的型態。吳聖宇說，6日冷平流明顯增強，北部與宜蘭白天高溫僅13至16°C，寒意明顯；今晚到7日清晨，中北部與東北部低溫約9至11°C，空曠地區不排除跌破6°C，南部與花東低溫也只有10°C左右。

從明天起到1/14，模式預測還會有3波乾冷空氣接力補充，代表寒冷天氣不會很快結束。白天高溫方面，北部與宜蘭約15至20°C，中部與花東18至23°C，南部可達22至25°C，但越回暖，日夜溫差也越大。專家強調，真正要注意的是夜晚與清晨的低溫，中北部多日都有10°C以下的機率。

降雨方面，未來一周水氣偏少，僅大台北與東半部在冷空氣短波通過時，可能出現零星短暫雨，其餘地區大致穩定偏乾。由於缺乏水氣，高山不易降雪，但結冰機率高，前往山區活動要特別注意低溫與路面結冰風險。吳聖宇提醒，這段時間早晚極冷，建議採洋蔥式穿搭，家中長輩與心血管疾病患者更要加強保暖。

未來溫度趨勢。氣象署提供

未來降雨趨勢。氣象署提供

