冷氣團週三報到！低溫下探11度 氣象署：週四、週五高山有望降雪

未來一週溫度趨勢。 圖：氣象署／提供

[Newtalk新聞] 週三起東北季風增強，全台明顯降溫，預計這波冷氣團將持續影響各地天氣到週末。氣象署提醒，這波冷氣團最冷的時間段落在週四和週五清晨，部分地區低溫將下探11度，屆時全台3500公尺以上高山都有機會降雪。

氣象署說明，明天開始東北季風減弱，溫度短暫回升，各地多為多雲到晴的好天氣，僅北海岸、東半部地區及恆春半島等東北季風迎風面地區有零星降雨。然而，好天氣只有一天！週三開始東北季風再度增強，將一路影響各地氣溫到週末。

廣告 廣告

受東北季風或大陸冷氣團影響，週三晚間開始各地氣溫將明顯下滑，尤其週四、週五清晨中部以北地區氣溫僅13到15度；近山地區或空曠地區低溫則有機會下探11度；南部及花東地區低溫則落在15至17度間。

氣象署指出，週三到週六台灣周圍水氣較多，北部、東半部、恆春半島和中南部山區都有零星降雨。由於這波冷空氣和水氣同時到來，週三晚間到週四之間，全台3500公尺以上高山，降雪機率高；週五、週六全台3000公尺以上高山也有機會看到雪。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

北捷隨機砍人案引恐慌！陳世凱：和警政署加強合作 守護交通運具安全

疲勞不上路！1至3月大貨車駕駛人「使用國道服務區休息室」可享提神飲品半價優惠