冷氣團週二殺到！北台灣濕冷探11度 週末再變天影響到下週

根據中央氣象署及氣象專家最新預報，今天各地天氣穩定，呈現多雲到晴的狀態，白天北部、東半部高溫約22至24度，中南部可達24至26度，民眾應把握這波好天氣。

明天上午起，東北季風將逐漸南下，預報顯示有機會達到大陸冷氣團等級。受華南雲雨區東移影響，桃園、大台北到宜蘭、花蓮一帶降雨將逐漸增多，新竹以北到東半部地區轉為陰天有短暫陣雨。苗栗以北到宜蘭高溫將降至18至21度，中部及花東地區高溫22至24度。

週二晚間到週三期間，中部地區也可能出現局部短暫陣雨，水氣較多的情況下，中北部3000公尺以上高山地區不排除有局部冰霰或降雪機會。週三清晨中北部、東北部都市地區低溫降至14至16度，空曠地區可能降到12度或以下。南部及花東都市地區低溫16至18度。

週三晚間到週四清晨將是本波冷空氣影響最劇烈的時段。受輻射冷卻作用影響，中北部、東北部都市地區低溫僅12至14度，空曠地區更可能降至10至12度，部分地區有機會降到10度以下。南部及花東都市地區低溫14至16度，空曠地區也可能降到12至14度。

週四、週五天氣好轉，除花東地區仍有局部短暫陣雨外，其他地方大致為多雲或有陽光的穩定天氣。北部、東北部高溫回升到19至21度，中部及花東地區22至25度，南部24至26度。

週末期間將迎來第二波冷空氣南下。週六下午到晚間鋒面通過，配合東北季風或大陸冷氣團影響，北部、東半部天氣轉差，持續有降雨機會。中南部雲量偏多，山區也有降雨機會。這波冷空氣預計影響時間較長，可能一直持續到下週二清晨。

氣象專家特別提醒，未來七到十天將有兩次冷空氣南下，都有機會達到大陸冷氣團等級。第一次在週二到週四清晨，第二次在週六到下週二清晨。兩次冷空氣都伴隨中層短波槽通過，降雨機會較多，天氣與溫度變動起伏較大。民眾外出應攜帶雨具，並注意早晚溫差調整衣著，高山地區需特別留意路面結冰情形。

