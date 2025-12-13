冷氣團週日最強勁！專家：輻射冷卻加成 低溫挑戰10度

入冬首波冷氣團來襲，氣象署指出最冷時間將落在週日晚上到週一清晨，北部地區低溫可能下探10度！由於水氣充足，今晚至明日清晨，北部及東北部3500公尺以上高山地區有機會出現降雪或結冰現象。專家提醒，雖然此波冷氣團強度不算太強且持續時間短暫，但日夜溫差明顯，民眾應特別注意保暖，以預防感冒等健康問題。

入冬首波冷氣團來襲，氣象署指出最冷時間將落在週日晚上到週一清晨。（圖／TVBS）

氣象署天氣預報員劉沛滕表示，今晚到明天期間，北部地區低溫可能降至15至16度，而中南部白天溫度仍有機會達到25、26度。然而，隨著週六晚上大陸冷氣團南下，全台溫度將快速下滑。前氣象局長鄭明典也在社群媒體分享地面氣壓圖，指出雖然冷空氣尚未抵達台灣，但已相當接近，很快就會有溫度上的明顯變化。

週日水氣就會逐漸減少，天氣型態轉為乾冷。（圖／TVBS）

氣象專家吳德榮預估，最冷時段將出現在週日晚間至週一、週二清晨，因輻射冷卻效應加成，平地溫度有機會挑戰10度低溫。關於降雪可能性，劉沛滕解釋，整體水氣並不充沛，預計到週日上半天後水氣會逐漸減少。最可能出現降雪的時間是週六晚上到週日，中部以北及東北部3500公尺以上高山地區有機會零星降雪或結冰。

週六晚上開始，溫度有如坐溜滑梯下滑。（圖／氣象署提供）

根據氣象預報，週六北部及東部山區將有零星降雨，週日降雨趨緩，週一開始天氣轉乾。週日晚上到週一清晨，北部低溫約13至14度，空曠地區可能下探10度。劉沛滕進一步說明，週二開始冷氣團將減弱，溫度略為回升，週三、週四則會受到另一波東北季風影響，迎風面水氣將再度增多。

專家強調，此次冷氣團雖然強度不算很強且持續時間短暫，但確實會帶來明顯降溫。加上輻射冷卻效應，溫度在短短2至3天內將有顯著變化，也意味著日夜溫差較大，民眾需特別留意保暖措施，以預防感冒等健康問題。

