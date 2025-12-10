冷氣團週末襲台↓10°C！中部高山「連3天」有望降雪

生活中心／李明融報導

本週氣溫直直落，中央氣象署指出，明天（11日）東北季風稍微增強，各地早晚稍涼，且迎風面水氣稍增，北台灣高溫稍降，各地地溫預測17~20度，高溫北部及東半部24~26度，中南部27~29度；本週末到下週一（15日）有2波冷空氣接力南下，氣象署表示，中部以北3500公尺以上高山，可能有零星降雪或路面結冰的機會。

氣象署提醒，本週六將明顯降溫，3500公尺高山有降雪機會。（圖／翻攝自氣象署）氣象署指出，週五（12日）到週六（13日）白天東北季風影響，北部、東北部天氣稍涼，其他地區早晚亦涼，水氣偏多，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有雨，並有局部大雨發生的機率，桃園以北、東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，週六晚起大陸冷氣團南下，北部及東北部氣溫明顯下降，低溫預測各地15度至20度；週日（14日）至週一（15日）大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，局部空曠平地低溫下探10度或以下，3500公尺以上高山配合水氣有機會追雪，各地大多為晴到多雲，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

首波冷氣團週末襲台「直逼10°C」！氣象署曝：中部高山「連3天」有望降雪

這波冷空氣襲台預計先濕冷再轉乾冷，民眾若要上山追雪還需要碰運氣。（圖／翻攝自NCDR）

這波冷空氣襲台預計先濕冷再轉乾冷，民眾若要上山追雪還需要碰運氣，對此，氣象專家林德恩提醒，隨著環境水氣減少，由濕冷轉為乾冷，清晨輻射冷卻的效應加乘會特別有感；氣象署指出，下週二（16日）大陸冷氣團稍減弱，白天起各地氣溫逐漸回升，下週三（17日）東北季風稍增強；各地大多為晴到多雲，僅基隆北海岸、東半部地區及大台北山區、恆春半島有零星短暫雨。

