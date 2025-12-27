冷氣團遠離漸回溫 下周二東北季風再接力

再一天，天氣就要回溫啦，大陸冷氣團，今天開始已經有在減弱了，不過北部、東北部仍然偏涼，來看到溫度曲線圖，白色這條線是北部、宜蘭的溫度，今天清晨15度的位置往上升之後，未來幾天、就沒有再低於這溫度了，反倒是代表中部的桃紅線，日夜溫差大，未來兩天、雖然白天會有接近25度的高溫，但晚上、清晨又會降回15度左右，請特別留意。納因為這波冷氣團屬於溼冷，今天清晨、玉山再度降雪，下得比昨天多，積雪有1.5公分深。

白茫茫雪花，灑滿大地，入冬最強冷空氣，低溫加上豐富水氣，讓玉山一連兩天成為銀白世界，27號清晨，積雪達到深度1.5公分。氣象署預報員 曾昭誠：「今天可能各地的低溫，都還是在13到16度左右，還是比較偏涼一些些的，但是到了明天清晨，我們可以看到在北部，跟花東地區的溫度會逐漸回升，中南部受到可能部分輻射冷卻的影響，在這個低溫的部分，仍然會有到15度，或者是14度的部分。」

廣告 廣告

這波大陸冷氣團，明明同樣是冬季低溫，卻在伴隨降雨情況下，讓人明顯感覺「溼冷」，包緊緊、還是很難達到蓄熱效果。文化大學大氣科學系主任 劉清煌：「空氣中 水蒸氣比較多，所以你走出來就會(溼冷)，比如說下毛毛雨 或是霧比較多，你出來就感覺溼答答的，我們會講一個叫體感溫度，溫度低 風又大的話 那你會感覺，特別在一樣的溫度之下，那如果說又溼，那風又大的話 你會覺得很冷。」

好消息是，天氣會開始慢慢回溫，至於能維持多久，大家也都很關心，因為即將迎來跨年與元旦。氣象署預報員 曾昭誠：「31號到1號的前後 是屬於，東北季風影響的天氣型態，所以在北部 東半部 恆春半島，在這些地方降雨的機率，都會滿高的 而且在迎風面的，雲量也會比較多。」

面對跨年夜，新一波東北季風，也來湊熱鬧，強度有機會達的寒流等級，提醒民眾要特別留意。

更多 大愛新聞 報導：

榮民之家歲末祝福 為自己為他人祈福

扮耶誕老阿公跳舞 活化失智長者身心

