冷氣團還沒來...明起低溫剩15度 週末短暫回暖轉多雲

東北季風冷颼颼，本週末前最低溫可能只有15度，之後將迎來短暫回暖，北東之外的地區呈多雲到晴，緊接著又有東北季風到來，桃園以北、東半部雨勢再增。

本週末東北季風減弱，雨勢較緩和，下週起另1波東北季風再帶來雨天。（圖／中央氣象署提供）

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，19日起雨勢緩和，桃園以北、宜花有局部短暫雨，竹苗、花東也有零星短暫雨，其他地區則是多雲到晴。20日至21日降雨範圍縮，剩下桃園以北和東部仍有局部短暫雨。

本週末22日至23日期間，因東北季風轉弱，基隆北海岸、大台北山區以及東半部有局部短暫雨，其他地區仍是多雲到晴。

不過新1波東北季風將於24日起增強，屆時桃園以北和東半部有零星短暫雨，且基隆北海岸、大台北山區、東北部地區雨勢較明顯。

此外，黃恩鴻指出，目前未來1週尚無冷氣團出現的跡象，根據過往紀錄，大陸冷氣團最晚出現時間落在1月4日（1994年），因此11月底可再觀察今冬首波大陸冷氣團會否出現。

東北季風持續影響，在本週末轉弱前各地溫度均低，之後短暫回暖。（圖／中央氣象署提供）

而在溫度變化趨勢上，因東北季風影響持續，19日至20日清晨低溫有感，中部以北和宜蘭地區19日清晨僅15度至16度，南部與花東17度至18度，局部沿海空曠地區還可能再降1度到2度。

20日至21日白天雖有些許回溫，但整體仍偏涼，之後東北季風在22日至23日減弱，各地有機會再回暖。24日起東北季風又轉強，各地低溫跌到18度至19度。

