冷氣團還沒完！今恐探9度以下 週日再一波接力、「這天」才回暖

受到強烈大陸冷氣團與輻射冷卻影響，各地今（8）日清晨明顯偏冷。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，這波冷空氣雖將在週末前逐漸減弱，但週日（11日）還會有另一股冷氣團接力南下，之後預估將出現約7天的冷空氣空檔期，直到1月20日前後，才可能再有較強冷空氣報到。

台灣颱風論壇表示，今天仍受強烈冷氣團影響，隨著夜間輻射冷卻效應增強，平原空曠地區、內陸近山區及花東縱谷，深夜至清晨可能出現9度以下低溫。白天全台依舊寒冷，北部與東部雲量偏多，中南部雖有陽光，但夜晚與清晨低溫約9至11度，白天氣溫僅回升至15至19度。

展望未來天氣，週五、週六（9至10日）冷氣團逐漸減弱，各地氣溫回升，全台天氣晴朗穩定，夜晚清晨低溫約11至13度，白天可回升到18至24度，日夜溫差明顯。週日將再有一波冷氣團南下，屬於乾冷型態，西部大致晴朗，東部則為短暫降雨後轉多雲；下週一、二（12、13日）冷氣團減弱，乾燥空氣影響下，全台多為晴到晴朗天氣。

