生活中心／張予柔報導



濕冷天氣即將報到，前中央氣象局局長鄭明典近日發文指出，一波強大的冷高壓正自北方緩慢向東南方向移動，中心氣壓維持在1070百帕左右。這波冷高壓預計將為中國、日本與韓國帶來一段嚴寒低溫，而台灣雖未直接位於冷空氣主軸路徑上，但受其外圍影響，未來幾天仍將出現明顯降溫與濕冷天氣型態。

冷氣團釀多國嚴寒！專家曬圖示警「這2天最冷」：恐吸飽濕氣才來台

強烈冷氣團南下影響台灣，北部與東北部氣溫下探11度，未來幾天陰雨綿綿。（圖／民視新聞資料照）中央氣象署指出，今（19）日入夜後，強烈冷氣團將開始影響台灣，明（20）日北部及宜蘭地區氣溫將降至15至16度。隨著東北風增強，迎風面的降雨也會逐漸增多，桃園以北與東北部地區，未來兩到三天恐將出現陰雨綿綿的天氣型態。氣象署進一步提醒，這波冷氣團的最低溫時段落在週三、週四（21、22），北部白天氣溫約14度左右，清晨與夜間中部以北及東北部地區，最低溫可能下探11至12度。

廣告 廣告

冷氣團釀多國嚴寒！專家曬圖示警「這2天最冷」：恐吸飽濕氣才來台

鄭明典示警冷高壓南下，日本、韓國先受波及，中國多地發布寒潮預警。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

鄭明典分析，從低層冷空氣流向觀察，這波冷空氣主要受到東側大型低壓系統牽引，仍有相當一部分往東出海，因此日本與韓國將最先被波及，迎來一波顯著的嚴寒低溫。另一方面，也有部分冷空氣南下影響中國，多數地區已發布寒潮與劇烈降溫預警，顯示這次冷高壓的影響範圍相當廣泛。

冷氣團釀多國嚴寒！專家曬圖示警「這2天最冷」：恐吸飽濕氣才來台

鄭明典表示，冷空氣經過黃海、東海使得空氣含水量增加，20日晚後高山降雨將受西風帶水氣影響。（圖／民視新聞資料照）

至於影響台灣的冷空氣，鄭明典指出，冷空氣在抵達台灣前，可能經過黃海與東海，在海面停留時間較長，使得空氣含水量增加，形成「濕冷」特性。他也補充，未來的降雨不僅來自低層冷空氣本身，還包括冷空氣上方西風帶所夾帶的水氣，預計在20日晚間之後「這部分的水氣才是高山降雨的主要水氣來源」。

原文出處：冷氣團釀多國嚴寒！專家曬圖示警「這2天最冷」：恐吸飽濕氣才來台

更多民視新聞報導

館長自嘲若被關沒人同情！網酸：只有這句是人話

郭董愛妻曬禮服自拍照！13字闡述「女人的價值」掀熱議

老師掛簡體字布條被投訴！上網抱怨「現今教育環境」遭罵翻

