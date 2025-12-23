生活中心／李明融報導

中央氣象署表示，今（24）日東北季風增強，北部及東北部氣溫略降。白天桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，入夜後水氣增多，桃園以北及東北部需留意局部較大雨勢。氣溫方面，預測中部以北及東北部低溫約16至18度，南部及花東約19度；高溫部分，北部及東半部約22至24度，中南部則可達26至28度。

冷氣團陪過聖誕「低溫下探10度」！跨年元旦天氣出爐「第一道曙光」得碰運氣

週四（25日）聖誕節當天大陸冷氣團正式南下，中部以北及宜花地區轉為濕冷。（圖／中央氣象署提供）聖誕節強冷氣團南下 局部低溫下探10度氣象署提醒，週四（25日）聖誕節當天大陸冷氣團正式南下，中部以北及宜花地區轉為濕冷。這波冷氣團最強的時間點預計落在週四晚間至週五（26日）清晨，屆時西半部低溫僅約13至15度，東半部16至18度，局部空曠地區甚至可能出現10度以下低溫，民眾出外過節務必注意保暖。

廣告 廣告

冷氣團陪過聖誕「低溫下探10度」！跨年元旦天氣出爐「第一道曙光」得碰運氣

跨年夜受東北季風持續影響，北部及東半部仍有局部短暫雨，中南部山區亦有零星降雨。（圖／翻攝自NCDR）

跨年元旦天氣出爐，氣象署表示追曙光難度高，針對下週三（31日）跨年天氣，受東北季風持續影響，北部及東半部仍有局部短暫雨，中南部山區亦有零星降雨。這波水氣將影響至下週五（2026年1月2日），由於東半部雲量較多，元旦看見第一道曙光的機率偏低。氣象署也公布了2026年首道日出預報：離島最早日出預計於清晨6時33分出現在台東縣蘭嶼；本島平地最早日出則預計於6時35分出現在屏東縣恆春龍坑。欲前往追光的民眾需密切注意最新雲量分佈。

原文出處：冷氣團陪過聖誕「低溫下探10度」！跨年元旦天氣出爐「第一道曙光」得碰運氣

更多民視新聞報導

全台轉有雨「高山降雪」機會增！降雨熱區「一片通紅」

春節前後恐有「規模6↑地震」？氣象署回應了

20歲男入一圈奈米珠！醫見驚曝慘況...險整根報廢

