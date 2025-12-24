冷氣團陪過聖誕 「0度線」伸進台灣！ 還送一波溼冷雨彈

冷氣團聖誕節南下，將會帶來一波濕冷雨彈。（示意圖／東森新聞）





中央氣象署表示，今（24日）晚間起東北季風增強，桃園以北、東半部地區及恆春半島將轉為有雨天氣，明（25日）受到大陸冷氣團南下影響，中部以北將會明顯轉冷，桃園以北及東北部地區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機會。氣象粉專也提醒，這一波大陸冷氣團，1500公尺高度0度線將逼近這也是入冬以來「最強的一波冷空氣」。

中央氣象署的逐日預報指出，明（25日）、後（26日）2天受到大陸冷氣團南下影響，中部以北及東北部、東部天氣轉冷，其他地區早晚亦冷，桃園以北及東北部地區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，中部、東部3000公尺以上高山及北部、宜蘭2000公尺以上山區有局部降雪、其他固態降水或結冰的機率。

雨區預報圖顯示，聖誕節幾乎全台有雨。（圖／中央氣象署）

週六（27日）、週日（28日）大陸冷氣團減弱，北部及宜蘭天氣仍涼，其他地區早晚亦涼，水氣稍減，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，不過週六中層雲系仍多，新竹以南山區有零星短暫雨，中部以北、東北部及東部3000公尺以上高山仍有零星降雪、其他固態降水或結冰的機率。

氣象專家陳勝引用「歐洲中期天氣預報中心」（ECMWF）資料在氣象粉專「觀氣象看天氣」分析表示，25日深夜1500公尺高度0度線將接近北海岸，這也是入冬以來最強的一波冷空氣。

1500公尺高度0度線逼近台灣。（圖／翻攝自觀氣象看天氣）

陳勝指出，這波水氣稍多一些，但主要影響是在北部、東北部，預估25日夜晚到26日早上，北部、東北部低溫約12～14度，空曠以及地勢稍高地區會再低個1～2度，屬於濕冷的天氣型態，中部低溫約13、14度，南部、花東低溫約14、15度，相對於今天較溫暖的天氣，會有不小落差，明天夜晚外出記得多加件衣物。

