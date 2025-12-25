冷氣團颳買氣！羽絨外套再降1千元PK羊毛大衣打5折

日本服飾品牌羽絨外套現省一千元。（圖／TVBS）

隨著年末將至，多家國際服飾品牌紛紛推出超殺優惠，讓消費者驚喜連連。日本連鎖服飾品牌自12月25日起推出歲末下殺活動，羽絨外套直接降價1000元，從原價3990元降至2990元，引發網友熱議，表示往年要到2月中才會出現如此低價。同時，另一家日系品牌也推出多款折扣商品，而歐洲快時尚品牌更祭出五折起的優惠，原價8000多元的羊毛大衣直接打對折，吸引大批民眾把握機會添購冬衣。

日本服飾品牌羽絨外套現省一千元。（圖／TVBS）

日本連鎖服飾品牌於聖誕節當天開始的歲末優惠，不僅羽絨外套降價1000元，羅紋布勞森外套和皮外套也同樣便宜1000元。此外，防風機能外套、毛絨絨的刷毛立領外套以及科技蓄熱纖維的連帽外套也有500元的折扣。這波折扣讓許多消費者感到意外，有民眾表示，這次的優惠甚至比感恩季還要划算，特別是在外套類商品上折扣幅度相當大。

日本服飾品牌男女版外套都有折扣。（圖／TVBS）

然而，這波突如其來的優惠也在網路上引起一陣哀號，有網友原本以為感恩節折扣已是最優惠，以原價3990元購買了羽絨外套，沒想到現在價格更低。面對這種情況，有民眾認為雖然一開始會覺得虧了不少，但這時候可以再多買一件來彌補。另一位民眾則表示，雖然會感到有些失落，但東西早買就能早享受。

歐洲快時尚品牌推出五到七折的優惠。（圖／TVBS）

另一家日系服飾品牌同樣推出吸引人的折扣，女版麻花針織外套從原價1290元降至790元，男版立領拉鍊外套也便宜500元。此外，APP會員還能享有多款服飾現折400元的優惠，使得店內擠滿人潮，試衣間前更是排起長隊。

歐洲快時尚品牌也不甘示弱，在12月下旬推出折扣季，優惠幅度從七折一路下探至五折不等。原價8000多元的羊毛大衣打五折，夾克外套則打六折。許多民眾趁著這波冷氣團來襲，加上歲末折扣，紛紛前往搶購冬衣好康。

