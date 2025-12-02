冷氣團「半夜偷襲」？！專家曝「這天」1地區有望追雪

生活中心／王靖慈報導

今（2）晚間開始天氣轉冷，東北季風準備強勢登場，不只北部和東北部會變得濕冷，想追雪的朋友也先準備好行李，中央氣象署預報員林定宜指出，這波最冷時段落在「週三（3）深夜到週四（4）清晨」，且高山氣溫夠低、又碰上水氣，就有機會看到零星降雪，晚上出門小心冷風，記得一定要多穿保暖衣物。









冷氣團今報到「最低溫」半夜偷襲！專家曝這天高海拔山區「有望追雪」

氣象署溫度與天氣預測圖。（圖／翻攝自｢報天氣-中央氣象署」臉書）





根據氣象署指出，今（2）日桃園、台北和宜蘭有機會下局部短暫雨，花東和中南部的山區也有機會飄雨，出門在外的民眾記得帶把傘。特別的是今（2）晚開始東北季風又要變強了，而基隆、台北和宜蘭的雨勢更加明顯，水氣一直到明（3）日依然偏多。

廣告 廣告





冷氣團今報到「最低溫」半夜偷襲！專家曝這天高海拔山區「有望追雪」

高海拔地區有機會在明（3）日看到零星降雪。（圖／民視新聞）





另外，今夜與明（3）日清晨偏涼，北部、宜蘭約16～21°C，中部則有16～23°C，南部要注意18～26°C，花蓮19～21°C，臺東20～23°C。離島天氣都偏冷，澎湖18～21°C、金門14～18°C、馬祖甚至最低只有13°C。根據《壹蘋新聞網》指出，林定宜補充明（3）日中部以北高海拔（約3500公尺以上）的山區，有機會看到零星降雪！這波冷空氣最冷的時間點是週四（4）清晨，不過民眾可注意，週五（5）的白天氣候將慢慢回暖，週六（6）整體會更暖和。不過仍提醒，晚上溫度依舊涼，可多加外套在身上。

氣象署也提醒，因受到東北季風持續影響，在沿海空曠地區和外島地區的民眾需要特別留意。強風的來襲，可能使海面上的風浪增強、變得更大，於海邊活動或海上工作的民眾請務必注意安全。





原文出處：冷氣團報到「最低溫」半夜將偷襲！專家曝這天高海拔山區「有望追雪」

更多民視新聞報導

TWICE現身日本！ 子瑜「反差感」穿搭網暈爛

谷歌搜尋4大「隱藏神技」曝！算數、旅遊快速搞定

聖誕節送「滷肉飯」？彰化男詭異1舉動畫面曝

