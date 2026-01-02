冷氣團、寒流到底多冷？氣象署「貓貓圖解」一秒看懂

生活中心／饒婉馨報導

台灣受到大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯下滑、有感變冷，下週還可能有寒流來襲。中央氣象署做了一張「貓貓圖解」，說明冷空氣各種不同名詞的定義、感受，根據台北氣象站的最低溫來做區分，大陸冷氣團是介於12度～10度，寒流的話則是10度以下。





冷氣團、寒流哪個比較冷？氣象署「1圖解」網一看秒懂大讚：臘腸貓貓

圖中的長條貓咪身體分別有不同溫度、名詞，解釋冷空氣的差異。（圖／翻攝「報天氣-中央氣象署」臉書）





中央氣象署2日於臉書粉專發文指出，「剛跨完年就受到這波入冬以來最明顯的冷空氣影響」，還提醒「晚歸的朋友外套一定要穿夠，因為越晚還會越冷，也請記得多關心家中的長輩與心血管疾病親友，提醒他們戴上帽子、圍巾、手套，把頭頸部與四肢都保暖好」。氣象署小編進一步說明，「冷氣團、寒流？到底哪個比較冷？差在哪裡呢？」，且特別用貓貓圖來解釋不同名詞的意思和感受。氣象署溫馨提醒，「1月2日～3日這波是「強烈大陸冷氣團」等級！大家出門記得要像圖裡的貓貓一樣，把衣服穿好穿暖，變身成溫暖的毛球喔！」。

每當有來自北方的冷空氣影響臺灣時，氣象署會根據「臺北氣象站」的日最低溫，來區分影響程度的強弱：

東北季風：最低溫 ≥ 15°C（覺得涼涼的～）

大陸冷氣團：14°C ≥ 最低溫 > 12°C（開始想縮起來了）

強烈大陸冷氣團：12°C ≥ 最低溫 >10°C（覺得發抖中...）

寒流：最低溫 ≤ 10°C（封印在被窩！不想出門！）

冷氣團、寒流哪個比較冷？氣象署「1圖解」網一看秒懂大讚：臘腸貓貓

氣象署表示，全台將於2日晚上到3日清晨最冷。（圖／翻攝「報天氣-中央氣象署」臉書）

根據氣象署預測圖顯示，整個台灣都將於2日晚間再度降溫，西半部、宜蘭、花蓮和部分離島需特別注意，最低溫會降至10度以下，而3日大部分地區都是多雲到晴的天氣，只有東半部零星雨。貓貓天氣圖引來網友熱議，「貓圖穿搭易懂」、「圖案好可愛」、「貓貓圖，好有創意」、「臘腸貓」，還有網友敲碗「有狗版的嗎」。









