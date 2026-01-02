冷氣團、寒流差在哪？ 氣象署1圖說明

〔記者吳亮儀／台北報導〕入冬首波強烈大陸冷氣團來襲，這幾天許多民眾都感受到寒意。中央氣象署說明，今天(2日)越晚還會越冷，並圖解說明冷氣團、寒流的差別。​

氣象署說明，每當有來自北方的冷空氣影響台灣時，氣象署會根據「台北氣象站」的日最低溫，來區分影響程度的強弱。東北季風最低溫≥15°C​，會覺得涼涼的；​大陸冷氣團為14°C≥最低溫>12°C；強烈大陸冷氣團為12°C≥最低溫>10°C；寒流為最低溫≤10°C。

氣象署說明，​今、明兩天(1月2日到3日)這波是 「強烈大陸冷氣團」 等級，提醒民眾把衣服穿好穿暖，東半部地區、基隆北海岸、大台北山區及恆春半島有局部短暫雨，北部地區及中部山區為局部短暫雨後多雲。

