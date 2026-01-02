冷氣團、寒流怎麼分？氣象署出動「長身貓咪」圖解分級標準
中央氣象署指出，受強烈大陸冷氣團影響，今（2）日各地明顯轉冷，北部、宜蘭白天氣溫約12至13度，其他地區白天高溫多不超過20度；最冷時段落在今晚到明（3）日清晨。氣象署也在臉書專頁「報天氣」發文，並搭配「貓咪」圖解說明「冷氣團、寒流」等名詞差異，提醒民眾掌握分級標準、做好保暖。
氣象署指出，每當北方冷空氣影響台灣時，氣象署會依「台北氣象站」的日最低溫，區分冷空氣強度，分級標準如下：
東北季風：最低溫 ≥ 15°C
大陸冷氣團：14°C ≥ 最低溫 > 12°C
強烈大陸冷氣團：12°C ≥ 最低溫 >10°C
寒流：最低溫 ≤ 10°C
氣象署表示，今明兩天（1/2至1/3）這波冷空氣屬「強烈大陸冷氣團」等級，且越晚越冷，提醒晚歸民眾外出要注意保暖穿著，也可多關心長輩及心血管疾病親友，注意頭頸部與四肢保暖。
兩波冷氣團接力 今晚到明晨最冷、週日回暖後下週一再降溫
展望未來幾天溫度變化，氣象署預報員葉致均指出，未來一週將有兩波冷氣團影響台灣，整體天氣偏冷。這一波冷空氣最強時間點落在今晚到明晨，中部以北及宜蘭低溫約10至12度，其他地區約13至15度，空曠地區及近山區平地可能再更低一些。葉致均提醒，隨著乾冷空氣逐漸移入，中南部輻射冷卻可能更明顯，需留意較大範圍出現10度左右低溫。
葉致均表示，週日冷氣團減弱後，各地高溫可回升至20度以上；不過下週一另一波強烈大陸冷氣團南下，氣溫將再度逐步下滑，下週三到四仍受冷空氣影響，中部以北及宜蘭低溫約10至12度，其他地區約13至15度；中南部日夜溫差偏大，外出活動請留意溫度變化並適時調整穿著。
