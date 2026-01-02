冷氣團、寒流有多冷？氣象署「貓貓圖」一次看懂 這等級直接躲被窩了

天氣冷颼颼，貓咪也選擇躲在被窩中。（讀者提供）

受強烈大陸冷氣團影響，今（2日）全台降溫有感，中央氣象署透過一張「貓咪圖」介紹冷氣團、寒流究竟有多冷？創意十足的貼文讓網友直呼「太可愛了」。

冷氣團、寒流有多冷？ 一張圖看懂

入冬首波強烈大陸冷氣團來襲，氣象署今透過一張「貓咪圖」介紹冷空氣等級，由左而右分成4等級，分別為最低溫大於等於15°C的東北季風​ （覺得涼涼的~）、最低溫介於14到12度間的大陸冷氣團（開始想縮起來了）、最低溫介於12到10度間的牆列大陸冷氣團 （覺得發抖中...），還有最低溫等於或小於10度的寒流（封印在被窩！不想出門！）。

氣象署透過貓咪圖介紹冷空氣等級，意外掀起討論。（翻攝氣象署官網）

氣象署提醒，今明兩天（1/2-3）是 「強烈大陸冷氣團」等級，提醒大家要跟圖中的貓貓一樣，「把衣服穿好穿暖」，變身成溫暖的毛球喔！

凍番薯！ 18縣市低溫特報

氣象署今針對全台18縣市發布低溫特報，其中北北基桃、新竹縣市、苗栗及宜蘭更亮起代表非常寒冷的橙色燈號；氣象署也提醒大家越晚還會越冷，務必做好保暖，並關心家中的長輩與心血管疾病親友，提醒他們戴上帽子、圍巾、手套，把頭頸部與四肢都保暖好。

全台18縣市低溫特報。（翻攝氣象署官網）

而氣象署這創意十足的貼文一出，馬上大批網友狂讚「貓貓圖好可愛」「貓圖穿搭易懂」「不錯，很有創意」「臘腸貓」「有貓就給讚❤️」。

