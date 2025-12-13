冷氣團「急凍3天」！平地最冷跌破10度 3地體感剩6度
生活中心／楊惟甯報導
入冬最強冷氣團今（13日）晚開始南下，中部以北及東北部降溫最為明顯，全台轉冷「非常有感」，尤其明（14日）晚至下週一（15日）清晨，將是氣溫最低的時刻，平地可能跌破10度，加上風勢影響，部分地區體感更只有6度。
中央氣象署預報員劉沛滕說明，這波冷氣團水氣偏少，因此整體天氣型態以乾冷為主。今晚起隨著冷空氣逐漸南下，水氣快速減少，明天白天全台多為多雲到晴的穩定天氣。不過，迎風面的中部以北山區、基隆北海岸，以及東半部地區，仍有零星降雨機會。
氣溫方面，今晚各地氣溫將明顯下降，低溫普遍落在14至16度，部分空曠或近山區地區可能更低。明天白天因日照出現，氣溫略有回升，但北台灣高溫僅約15至18度，中部與花東約19至21度，南部則可達23至25度，整體仍偏涼。最冷時段則落在明晚至週一清晨，中部以北及宜蘭低溫約11至14度，局部地區有機會下探10度左右，北部、宜蘭近山區平地及北海岸，則可能出現9度低溫。
值得注意的是，氣象署也特別提醒，由於風速加成，新竹市、苗栗縣及連江縣等地，下週一清晨體感溫度只有6度左右。這類乾冷型天氣日夜溫差大，清晨與夜晚特別寒冷，年長者、孩童及慢性病患者需加強保暖。
氣象專家林得恩也補充指出，這波冷氣團降溫速度快、感受明顯，中部以北與東北部首當其衝，全台幾乎無一倖免。他提醒，雖然白天在陽光下可能感覺還好，但入夜後寒意會快速加重。
此外，在溫度與水氣條件配合下，今晚到明天，中部以北及東北部約3500公尺以上高山，仍有零星降雪或結冰的機率，計畫上山的民眾務必做好保暖措施、留意路況與自身安全。
