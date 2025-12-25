「冷氣團+水氣」合歡山降雪機率高 遊客竟打赤膊！

有民眾展現驚人毅力，在寒風中打赤膊展現強健體魄。（圖／東森新聞）





受到大陸冷氣團南下影響，加上水氣充沛，25日與26日兩天高山地區降雪機率大增。大批民眾趁著週末假日湧入合歡山，武嶺周邊自清晨四點起便湧現排隊車潮。儘管氣溫逼近攝氏零度，現場卻熱情不減，甚至有民眾展現驚人毅力，在寒風中打赤膊展現強健體魄。



在接近冰點的低溫中，一名男性遊客不僅脫去上衣，甚至現場做起伏地挺身，面對鏡頭笑稱「很熱啊，不冷！穿這樣就好了。」即便現場尚未飄雪，這位「追雪勇士」的舉動仍讓一旁全身包緊緊的遊客驚呼連連。無獨有偶，現場也出現穿著短裙、露肩上衣的女性遊客，與周遭「包得像粽子」的同行親友形成強烈對比，成為雪季前的另類焦點。

廣告 廣告

武嶺標高超過3200公尺，山下與山上溫差將近20度。除了有遊客輕裝上陣，更多的是全家大小總動員。為了搶看瑞雪，不少民眾甚至前一晚就提早卡位，甚至計畫在山上守候至26日，「沒看到雪不罷休」。



由於低溫加上水氣，路面結冰機率高，公路總局考量行車安全，針對合歡山台14甲線部分路段實施交通管制。自25日下午5點起進行「預警性封閉」，預計封閉至26日上午，屆時將視天候及道路狀況，再行決定開放通行或限制加掛雪鏈車輛上山。

更多東森新聞報導

高山菜市場！耶誕夜衝合歡山等下雪 武嶺大塞車

誇張！合歡山武嶺亂象 遊客闖邊坡違規爬峭壁

夜衝武嶺「觀星追雪」 翠峰管制站湧排隊車龍

