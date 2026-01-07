冷氣團一波接一波 北台灣探5°C！中南部溫差恐破15°C

【記者黃泓哲／台北報導】強烈大陸冷氣團持續影響台灣，冷空氣一波接一波南下，寒意明顯。天氣風險公司資深顧問吳聖宇表示，今（7）日晚間將再有新的冷空氣補進，幾乎沒有空檔，等同同一波強烈大陸冷氣團一路影響到周末。1月10日至1月11日，北部與宜蘭白天高溫普遍不到20°C，夜晚與清晨氣溫偏低，局部地區可能下探5至7°C，中南部則要留意日夜溫差過大。

吳聖宇指出，這段期間北部、宜蘭整天偏冷，中部與花東白天高溫約18至23°C，南部可回升到20至25°C，但清晨與夜晚仍冷。中北部都會區低溫約10至14°C，空曠地區有機會降到7至9°C，若輻射冷卻明顯，甚至可能更低；南部與花東市區低溫約13至16°C，空曠地區則可能落在10至12°C以下。整體來看，尤其是中南部，單日溫差恐達10至15°C以上。

廣告 廣告

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮也提醒，這波冷氣團搭配強輻射冷卻，入夜後降溫速度快，清晨最冷時段要特別小心。他指出，白天在陽光下感覺尚可，但晚上會明顯轉為「乾冷刺骨」，平地局部低溫不排除逼近5°C等級，已接近寒流標準，年長者與心血管疾病患者需提高警覺。

降雨方面，吳聖宇說，冷空氣整體偏乾，僅在短波槽通過時，迎風面的北部、宜蘭與花東局部地區有零星降雨，其它地區多為多雲到晴。由於水氣不足，高山降雪機率偏低，但氣溫夠低，仍可能出現結冰情形。氣象署也提醒，未來幾天早晚特別冷，使用電暖器、熱水器要注意通風，並留意劇烈溫差對健康的影響。

今日低溫。氣象署提供

未來溫度趨勢。氣象署提供

未來降雨趨勢。氣象署提供

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

黃明志捲入命案人氣照樣紅不讓 MV逆風上架30小時破百萬！256萬人次搶看

卡位北北基桃千萬總價宅 桃園中壢淡水成3大熱區

汪小菲老婆將回台坐月子 嬰兒房曝光！網友猜寶寶性別一面倒

