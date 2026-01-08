冷氣團一波接一波 竹縣提醒長照服務機構加強保暖措施 守護住民健康

冷氣團一波接一波，新竹縣長楊文科關心長照服務機構住民的健康，提醒縣轄內四十二家住宿式長照機構加強防寒保暖措施，主動關懷住民的健康與安全，在夜間及清晨氣溫較低時加強巡視，確保長者寢具充足且保暖，避免因受寒而影響睡眠與健康。

高齡長照處長許瑜庭八日表示，新竹縣內有十九家老人福利機構、六家身心障礙福利機構、十六家一般護理之家、一家法人住宿式長照機構，機構住民二千八百六十人。服務對象多為高齡者、慢性病患者或身體機能較弱者，對於氣溫變化的適應能力較低，寒冷容易引發呼吸道疾病、心血管疾病惡化或低溫症等健康風險。

許處長表示，近日寒流來襲，提醒各類服務機構應特別留意室內環境溫度，確保公共空間與住民房間維持適宜溫暖，必要時妥善使用暖氣設備，並注意用電安全及通風狀況，以避免一氧化碳中毒或其他意外事件發生。另外，也請住宿式機構服務人員提醒、協助長者穿著保暖衣物、適時增添外套、圍巾或襪子，並留意是否有手腳冰冷、精神不振等低溫不適症狀。

高齡長照處也提供機構寒冬飲食的建議，如提供溫熱、營養均衡的餐點與飲品，鼓勵長者攝取足夠熱量與水分，以維持身體機能與抵抗力。對於有慢性疾病或特殊健康狀況之長者，應持續觀察其身體變化，並依醫囑給予適當照護，如發現異常情形，應及早就醫或通報相關人員處理。

新竹縣長楊文科也暖心叮嚀長照服務人員、寒冬執勤及全縣的鄉親朋友，務必做好保暖，安心、平安度過寒冬。