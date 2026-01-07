冷氣團一波接一波！醫曝「天冷10大警訊」：1類人清晨別出門

生活中心／張尚辰報導

冷氣團一波接一波，隨著強烈寒流來襲，各地傳出多起不幸的猝死案例，泌尿科醫師呂謹亨也表示，門診頻尿、夜尿，甚至攝護腺肥大尿不出來的患者也增加了。對此，呂謹亨列出天氣冷對身體健康的10大影響與注意事項給民眾參考，請大家務必多加注意並加強保暖，並提醒，心血管疾病患者應盡量避免於清晨外出。

1.血壓上升、心血管風險增加

低溫使血管收縮，血壓上升，增加心肌梗塞與中風風險。天冷時應規量血壓，心血管疾病患者也盡量避免清晨外出，注意頭暈、胸悶等警訊。

2.頻尿、夜尿增加

天冷會刺激引發「冷誘導性利尿」，導致排尿次數增加。「冷誘導性利尿」是寒冷時，身體為了保溫，末梢血管收縮，減少散熱流汗，分泌抗利尿激素等內分泌激素，會把血液集中到重要器官，結果讓腎臟「以為血容量過多」，進而排尿。

對此，呂謹亨指出，不需刻意少喝水，但晚上要避免大量含咖啡因的飲品，且注意保持腹部與下半身保暖，若是護腺肥大及本身有排尿問題的患者，則需進一步治療。

3.尿急、膀胱過度活躍症狀加重

冷刺激會活化體內冷受體，可能誘發膀胱反射性收縮，導致尿急、頻尿情形惡化。建議民眾注意下半身保暖，避免久坐冰冷座椅，有尿急困擾者可提前如廁；若合併攝護腺肥大或排尿困難，應進一步就醫評估。

4.泌尿道感染風險上升

天冷時民眾常因憋尿或飲水量減少，導致尿液滯留，增加感染風險。醫師提醒，應避免憋尿、維持每日固定飲水量，若出現解尿疼痛、灼熱感等症狀，應儘速就醫；攝護腺肥大且反覆感染者，更需接受進一步治療。

呂謹亨列出天冷對身體的10大警訊。（圖／翻攝自呂謹亨臉書）

5.關節僵硬、疼痛加劇

低溫會降低關節滑液流動，使關節活動度下降，容易出現僵硬或疼痛。建議起床後先暖身再活動，並加強關節保暖，避免突然進行劇烈運動。

6.呼吸道症狀惡化，如氣喘、慢性支氣管炎

冷空氣刺激氣道，可能引發氣喘、慢性支氣管炎患者咳嗽或呼吸不適。外出時配戴口罩、避免直接吸入冷空氣，並規律使用醫師處方藥物，有助降低發作風險。

7.免疫力暫時下降

寒冷與日照時間減少，可能影響免疫細胞活性，使感染風險上升。醫師建議維持規律作息、充足睡眠與均衡飲食，特別是慢性病患者，更需留意防感染措施。

8.皮膚乾燥、搔癢、龜裂

低溫及低濕度容易使皮膚水分流失，導致乾癢不適。洗澡水溫不宜過熱，洗後應立即塗抹保濕乳液，若症狀嚴重，應尋求醫師評估。

9.情緒低落、季節性憂鬱

日照減少可能影響血清素與褪黑激素分泌，導致情緒低落。醫師建議白天多接觸陽光，維持社交互動與規律活動，若低落情緒持續超過兩週，應主動求助專業。

10.跌倒與意外傷害風險增加

低溫易使肌肉僵硬、反應變慢，加上地面濕滑，跌倒風險提高。建議穿著防滑鞋，夜間起床務必開燈，長者起身與行走動作應放慢，以降低意外發生。

對此，呂謹亨呼籲，天氣冷不只是「覺得冷」，而是會影響心臟、血壓、泌尿、關節、免疫與情緒，民眾不僅要注意保暖，更應留意身體各項警訊，及早採取預防與治療措施，才能安心度過寒冬。

