冷氣團一波接一波！醫曝「天冷10大警訊」：1類人清晨別出門
生活中心／張尚辰報導
冷氣團一波接一波，隨著強烈寒流來襲，各地傳出多起不幸的猝死案例，泌尿科醫師呂謹亨也表示，門診頻尿、夜尿，甚至攝護腺肥大尿不出來的患者也增加了。對此，呂謹亨列出天氣冷對身體健康的10大影響與注意事項給民眾參考，請大家務必多加注意並加強保暖，並提醒，心血管疾病患者應盡量避免於清晨外出。
1.血壓上升、心血管風險增加
低溫使血管收縮，血壓上升，增加心肌梗塞與中風風險。天冷時應規量血壓，心血管疾病患者也盡量避免清晨外出，注意頭暈、胸悶等警訊。
2.頻尿、夜尿增加
天冷會刺激引發「冷誘導性利尿」，導致排尿次數增加。「冷誘導性利尿」是寒冷時，身體為了保溫，末梢血管收縮，減少散熱流汗，分泌抗利尿激素等內分泌激素，會把血液集中到重要器官，結果讓腎臟「以為血容量過多」，進而排尿。
對此，呂謹亨指出，不需刻意少喝水，但晚上要避免大量含咖啡因的飲品，且注意保持腹部與下半身保暖，若是護腺肥大及本身有排尿問題的患者，則需進一步治療。
3.尿急、膀胱過度活躍症狀加重
冷刺激會活化體內冷受體，可能誘發膀胱反射性收縮，導致尿急、頻尿情形惡化。建議民眾注意下半身保暖，避免久坐冰冷座椅，有尿急困擾者可提前如廁；若合併攝護腺肥大或排尿困難，應進一步就醫評估。
4.泌尿道感染風險上升
天冷時民眾常因憋尿或飲水量減少，導致尿液滯留，增加感染風險。醫師提醒，應避免憋尿、維持每日固定飲水量，若出現解尿疼痛、灼熱感等症狀，應儘速就醫；攝護腺肥大且反覆感染者，更需接受進一步治療。
5.關節僵硬、疼痛加劇
低溫會降低關節滑液流動，使關節活動度下降，容易出現僵硬或疼痛。建議起床後先暖身再活動，並加強關節保暖，避免突然進行劇烈運動。
6.呼吸道症狀惡化，如氣喘、慢性支氣管炎
冷空氣刺激氣道，可能引發氣喘、慢性支氣管炎患者咳嗽或呼吸不適。外出時配戴口罩、避免直接吸入冷空氣，並規律使用醫師處方藥物，有助降低發作風險。
7.免疫力暫時下降
寒冷與日照時間減少，可能影響免疫細胞活性，使感染風險上升。醫師建議維持規律作息、充足睡眠與均衡飲食，特別是慢性病患者，更需留意防感染措施。
8.皮膚乾燥、搔癢、龜裂
低溫及低濕度容易使皮膚水分流失，導致乾癢不適。洗澡水溫不宜過熱，洗後應立即塗抹保濕乳液，若症狀嚴重，應尋求醫師評估。
9.情緒低落、季節性憂鬱
日照減少可能影響血清素與褪黑激素分泌，導致情緒低落。醫師建議白天多接觸陽光，維持社交互動與規律活動，若低落情緒持續超過兩週，應主動求助專業。
10.跌倒與意外傷害風險增加
低溫易使肌肉僵硬、反應變慢，加上地面濕滑，跌倒風險提高。建議穿著防滑鞋，夜間起床務必開燈，長者起身與行走動作應放慢，以降低意外發生。
對此，呂謹亨呼籲，天氣冷不只是「覺得冷」，而是會影響心臟、血壓、泌尿、關節、免疫與情緒，民眾不僅要注意保暖，更應留意身體各項警訊，及早採取預防與治療措施，才能安心度過寒冬。
更多三立新聞網報導
零食藏隱形殺手！醫曝「3傷腎地雷」：1類人吃恐心臟驟停
國人死因第3名！胸腔科醫曝5招「防肺炎」 示警：2類人最容易感染
合歡山女警風雪中執勤！「冷到站內八」 大長腿真面目曝光了
好市多年費漲到1500元！官方曝「1情況」不漲 一票會員喊剪卡
其他人也在看
女神換軌主持／獨家！換掉女主持人救收視 羅志祥改搭林襄召喚人氣
林襄因酬勞居高不下，讓許多廠商卻步，導致她在2025年工作量明顯縮水，粗估收入少了數百萬元，甚至人氣也跟著出現鬆動跡象，粉絲數不增反減。不過，一邁入2026年就傳出林襄接下新工作，中天《綜藝OK啦》換掉原主持何美，找來林襄搭檔羅志祥救收視，林襄也盼能藉節目拉抬自己的人氣。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前 ・ 14
連3波大降溫要來了！「急凍6度以下」時間曝光 3地雨下最猛
低溫來襲，今（6）日清晨最低溫出現在台南楠西8.0度。天氣風險公司分析師吳聖宇指出，預期強冷氣團的冷平流今日是逐漸在增強的過程，中高層短波槽今天才會掠過台灣以北，槽後真正深厚而乾冷的西北風冷空氣在短波槽掠過後也將逐漸來到台灣上空，因此今天迎風面地區的天氣將隨著乾冷空氣來到而逐漸好轉，上半天在大台北、東半部有局部零星短暫陣雨，下半天到晚間就會逐漸縮減到只剩下花東地區還有零星局部降雨的機會。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 3
2026房市展望｜全台房價跌定了！2區跌幅逾1成 最慘恐淪「超跌區」專家：2027盤整止跌回溫
房市受到限貸令及國際政治情勢等內外夾攻之下，買氣急凍，2025年全台交易量持續萎縮，面臨26萬棟保衛戰。房仲公會全聯會榮譽理事長李同榮以長線趨勢線分析，認為這波跌勢並不會太久，也不會太深，2026年房市呈現「價跌量漲」態勢，預計平均有10%左右的跌幅，台北市跌幅不會超過5~6%，台南、高雄部分區域則恐出現10%以上的跌幅， 2027年進入盤整後，可望止跌回溫，不過區域表現「強弱分明」，商圈成熟區房價抗跌，跌幅不會太深，但超漲供給量大區域，則會出現超跌現象。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 77
今晨8.5℃凍番薯！挑戰首波寒流「恐跌破5℃」 冷到這天才略回溫
氣象署發布17縣市低溫特報，今（7）日到明日受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今晨至晚間北部、東北部及金門局部地區有持續10度左右或6度以下氣溫發生機率，提醒民眾做好保暖措施。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 1
超強冷氣團南下！全台乾冷 這天最冷下探6度
超強冷氣團南下！全台乾冷 這天最冷下探6度EBC東森新聞 ・ 14 小時前 ・ 2
委內瑞拉抓內鬼! 馬杜洛早留一手 被逮前就簽多項「密令」 軍方動起來了….
[Newtalk新聞] 委內瑞拉政府在當地時間 5 日正式頒佈一項法令，要求國家、州和市各級員警機關立即在全國範圍內搜索並抓捕所有涉及煽動或支持美國武裝襲擊的人員，並將其移交司法系統進行審判。 法令還規定多項緊急防禦措施，如對公共服務基礎設施、石油工業及其他國家基礎工業實施軍事化管理；加強陸、海、空邊境的巡邏和安全保障；在全國各州市部署「綜合防禦指揮部」等。 法令指出，鑒於美國軍事力量對委內瑞拉領土和人民實施武裝襲擊，嚴重侵犯委內瑞拉領土完整、主權和獨立，宣佈在全國範圍內實施國家緊急狀態。 川普上週六曾公開表示，美國將在委內瑞拉政治過渡前「負責運作該國」，並多次提及委內瑞拉龐大的石油資源，引發外界對「新型帝國主義」的疑慮。 圖：翻攝自兩位領袖的臉書，新頭殼後製 根據最新消息，在委內瑞拉代理總統羅德里格斯宣誓就任時，委國軍方也同時佔領街頭並傳出疑似槍響，疑似與馬杜洛的「密令」有關，不過，委方消息人士稱，那是警方在發射無人機，狀況在「可控範圍」。美媒《紐約時報》( NYT ) 爆料，早在馬杜洛被捕前數周，川普政府就認定羅德里格斯是美方「可以接受」的繼任總統人選。 馬杜洛所簽署的法令指出，根新頭殼 ・ 21 小時前 ・ 73
陳曉放棄11億離婚！陳妍希曾評價他沒定性 新戲爆紅「疑暗酸前夫」
男星陳曉去年2月與陳妍希一同發布離婚聲明，證實8年婚斷，消息震驚兩岸娛樂圈。近來陳妍希在《狙擊蝴蝶》合作小19歲男星周柯宇再度翻紅，陳曉與陳妍希的離婚傳言也再度被挖出，盛傳陳曉當時離婚心意十分堅決，寧願放棄2.5億人民幣（約11億元新台幣）也要離，而陳妍希也曾說過對陳曉第一印象是「沒定性」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 37
目標價喊120元！「這記憶體」爆40萬張大量飆連3漲26% 2026年EPS上看7.5元
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導台股記憶體族群今（6）日表現搶眼，主要原因在於多項產品因全球各大廠商的產線多轉移至HBM而呈現供不應求的情況，價格不斷...FTNN新聞網 ・ 14 小時前 ・ 10
青花菜崩盤價現在吃最賺！北農教「正確洗法」農藥菜蟲全洗光
青花菜過去被稱為「貴族蔬菜」每斤90～110元都算正常，但根據農糧署說明，受到去年風災及豪雨的影響，許多農民延後了種植時間，加上12月氣候溫暖少雨，導致產期重疊...早安健康 ・ 1 天前 ・ 15
川普再說「西半球是我們的」! 美軍接下來入侵誰? 這6國被點名 中國不忍說話了
[Newtalk新聞] 在美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛之後，美國總統川普 4 日在總統專機「空軍一號」上面對媒體，向委內瑞拉、哥倫比亞、古巴、伊朗、墨西哥、丹麥等國發出威脅。此外，他還就烏克蘭襲擊了普丁官邸一事改口，稱 : 「我不相信那次襲擊發生了」。 談及委內瑞拉時，川普稱，美國「必須獲得（對委內瑞拉資源的）完全准入」。川普自稱美國已「掌控」委內瑞拉。「別問我現在誰掌權，因為我會給你一個答案，而且這個答案會非常有爭議。」當記者追問時，川普說：「我的意思就是，現在由我們掌控。」 美國總統川普（前中）3日與國務卿盧比歐（前右）等人監看美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛行動。 圖取自facebook.com/WhiteHouse 川普還警告，委內瑞拉代理總統羅德里格斯「如果不做正確的事，將面臨比馬杜洛更糟糕的處境」。更多軍事干預方案已擺在桌面上。「如果他們不守規矩，我們將發動第二輪打擊。」 川普聲稱，哥倫比亞把毒品賣給美國，「也病得很重」，並對哥倫比亞總統佩特羅發起人身攻擊，稱「他這樣做的日子不會太長了」。當被問及美國是否會對哥倫比亞發動行動時，川普說：「聽起來不錯。」 川普說，3 日在美國對委內瑞新頭殼 ・ 1 天前 ・ 347
台股飆到歷史高點！為何老手反而不敢買 答案藏在這條均線
台股從技術面觀察，大盤指數短線漲速明顯加快，今(5)日再度大漲一舉站上3萬點關卡，明顯遠離季線，市場開始浮現過熱疑慮。上週延續強勢攻勢，在新年度資金回流與法人積極卡位下，加權指數單週大漲793.79點、漲幅2.78%，收在29,349.81點，再度改寫歷史新高，成交值同步放大至6,488億元，顯示市場追價意願明顯升溫。代表中小型股的櫃買指數表現同樣不弱，單週上漲6.53點、漲幅2.41%，收在278.03點，走勢呈現高檔震盪偏多格局，隱約浮現挑戰新高的氣勢。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 21
80歲嬤拎便當…走斑馬線「遭撞斷雙腿、骨盆裂」命危！肇事者嗆1句
一個快速過彎，老人家騰空重摔！高雄鳳山區博愛路、鳳松路口，昨（4）日下午15時許，一名80歲葉姓阿嬤走在斑馬線上，慘遭49歲洪姓男子開車過彎撞飛，造成雙腳骨折、骨盆裂開、腦部積血命危。洪男肇事後不斷辯駁：「是婦人沒有走在斑馬線上」，但監視器會說話。據悉，葉嬤家境不好，後續醫療家屬只能聽天由命，事發當時手拎便當，內心肯定惦記著誰。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 147
中共如法炮製美軍「斬首」台灣總統？國軍「超強神器」讓機率趨近於0
美軍經數個月的策劃後，以迅雷不及掩耳的生擒委內瑞拉總統，然而不管是中國小粉紅及國內親中派都在想像，中國是否能如法炮製美方的「精準斬首」，不過財經網紅Emmy胡采蘋就在其粉專上表示，中國若有能力早已進行斬首，其中最關鍵的就是位在新竹的樂山雷達，其能力可偵測中國全境，儘管核心技術仍被美方掌握，但北京若有任動作都會被我方即刻掌握、反應，元首至少有20分鐘的時間可撤離到安全處。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 500
北京神盾失效？美軍破紙紮防空系統活捉馬杜洛 他揭「台灣該得2啟示」
美國3日清晨發起軍事行動轟炸委內瑞拉首都，讓當地砸鉅資引進的中國防禦體系癱瘓，並迅速逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦，不僅終結了南美洲的一個親共政權，更在印太地區投下巨大的心理震撼彈。台灣青年世代共好協會理事長張育萌指出，台灣應該此事件得到2大啟示。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 145
鐵飯碗生鏽？他嘆公務員淪為「底層接班人」 眾人打臉：這才是真正優勢
現今社會經濟壓力沉重，不少人感嘆薪水追不上物價。隨著元旦起基本工資調漲，最低月薪提高至2萬9,500元，也引發不同職業族群的討論。一名網友指出，基本薪資逐年上調之下，公務人員原本的「薪資優勢」正逐漸被吃掉，過去普考四等公務員起薪3萬多元，明顯高於一般勞工，如今卻僅比基本薪資高出幾千元，讓他感嘆公務員已成了「窮得很穩定」，也難怪國考報名人數年年下滑三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 29
1貴族蔬菜罕見變平民價！菜販喊：現在吃真的賺到
生活中心／杜子心報導近期被稱為「貴族蔬菜」的青花菜，價格出現罕見下探，不少市場攤位一斤僅約50元，一顆不到30元，南部產地甚至傳出「50元買4顆」的低價，讓消費者直呼不可思議。外界一度將價格下跌歸因於補助政策或進口影響，農業部澄清，目前進口成本仍高於國產，價格波動主因是氣候條件導致產期集中。對此，資深菜販廖炯程也出面說明，強調這波跌價其實是多重因素疊加的結果。民視健康長照網 ・ 17 小時前 ・ 17
變天倒數！挑戰「入冬首波寒流」 估跌破5度時間曝
今(5)日冷空氣續減弱，白天晴朗舒適，氣象專家吳德榮指出，下午北台雲量漸增，傍晚起至明(6日)晨北部、東半部轉有局部短暫雨，明上午起「強冷空氣」南下，氣溫逐漸下降，有機會成為入冬以來首波「寒流」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
憂柯文哲、黃國昌先後被關 他：恐變綠白合
[NOWnews今日新聞]民眾黨立院黨團總召黃國昌已確定請辭，將在2月卸任立委。另一方面，民眾黨前主席柯文哲涉貪，可能被判刑10年以上。國民黨副主席蕭旭岑說，黃國昌卸任後，可能因狗仔偷拍案被關，若柯文...今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前 ・ 120
估破5°C！至少還要冷2週 專家點出這一波「4大特徵」
【高沛生／綜合報導】新一波冷氣團今晚南下，氣溫再探低點，氣象專家指出，這股冷空氣至少達強烈大陸冷氣團等級，平地最低溫不排除跌破5°C。這波冷空氣不只冷得猛，且具備「先濕後乾、強度高、影響時間長」的型態，專家歸納出「4大特徵」，提醒周間到周末須嚴防長時間低溫影響。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
參選4次燒光1.2億 葉啟田坦言「還想選立委」曝下半生最大願望
77歲「寶島歌王」葉啟田過去曾以無黨籍身分參選4次，今（1╱6）他與黃西田、苗可麗、侯怡君出席「真愛秀．藍寶石大歌廳」演唱會售票記者會時自爆為選戰燒光1億2000萬老本，被問是否還有從政夢，他以「女人生小孩」妙喻，坦言：「我也會想，但是各方面的不允許，無黨籍都要靠自己，不只錢的問題、助選員的問題、票源的問題。」太報 ・ 14 小時前 ・ 26