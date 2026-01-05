冷氣團一波接一波！5天累計146件非創傷性OHCA 消防署示警了

近期冷氣團接連影響，全台氣溫明顯下降，救護案件數量也出現上升趨勢。（示意圖／報系資料照）

近期冷氣團接連影響，全台氣溫明顯下降，救護案件數量也出現上升趨勢。消防署統計指出，自上月31日至本月4日，全國共接獲146件非創傷性到院前心肺功能停止（OHCA）救護通報。儘管目前統計資料尚未顯示案件增加與低溫之間存在直接因果關係，相關風險仍引發關注。

根據消防署統計，期間每日通報件數分別為12月31日34件、1月1日26件、1月2日34件、1月3日29件、1月4日23件，短短5天即累計146件。消防署強調，該數據僅為救護通報統計，並非醫學診斷結果。消防署呼籲，氣溫劇烈變化時，心血管疾病風險可能增加，特別是高齡者及慢性病患者更需留意。

臺北市消防局曾提醒，氣溫短時間大幅下降會提高急性腦中風與心肌梗塞的發生機率，尤其是高齡者及具有「三高」病史者，更需留意身體警訊，避免在早晚低溫時外出運動，並做好血壓監測及規律用藥。德國研究指出，氣溫在24小時內下降2.9°C時中風之風險增為1.1倍；若患者本身具心血管高風險因子（包含三高、心房顫動、吸菸、體重過重、缺乏運動習慣，甚至有腦中風家族史等），風險更會增為1.3倍。若民眾發現家人突然出現「手腳無力、臉部歪斜、口齒不清」等症狀，疑似中風徵兆，請立即使用辛辛那提中風指標（FAST）快速自我檢查：

F（Face）：微笑，臉部是否不對稱？

A（Arm）：舉手，雙手平舉時是否有一側無力？

S（Speech）：說你好，說話是否清楚、有無突然口齒不清？

T（Time）：只要發現無法做到任一動作，記下發生的時間，立即撥打119就醫！

消防局醫療指導醫師也叮嚀，若突然感覺胸痛（悶）、呼吸困難、冒冷汗等症狀時，則有可能是急性心肌梗塞，為冠狀動脈阻塞所引起的心肌損傷及壞死，嚴重時可能造成病人到院前心跳停止，依照目前的治療指引建議，從病人抵達急診起算直到打通血管為止，應該在90分鐘內完成。坐上救護車就是急救的開始，「即時」接受治療除了降低死亡率，也能避免日後心臟衰竭的機會。除立刻通報119儘速送醫，也請民眾尊重救護人員專業建議，救護車會將病人護送到最適當的醫療機構，請勿指定送特定醫院。

