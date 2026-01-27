「冷氣團＋華南雲雨區」炸台！北東一片濕冷 低溫恐剩10度

生活中心／李紹宏報導

中央氣象署指出，受東北季風增強伴隨華南雲雨區，台灣天氣出現劇烈變化。氣象專家吳聖宇也表示，今（27）晚至明日清晨將迎來最冷時刻，本島低溫恐下探10度。此外，除了北東地區皆有雨，明晨高山若水氣與低溫條件配合，更有機會見到零星降雪。至31日下半天，將有新一波冷氣團南下，有機會達到強烈大陸冷氣團等級。

受東北季風增強伴隨華南雲雨區，北部、東部地區將又濕又冷。（示意圖／資料照）

氣象署表示，今晚至明（28）晨，受東北季風和華南雲雨區東移影響，基隆北海岸有局部大雨發生的機率。氣象專家吳聖宇也補充，今晚至明清晨，受輻射冷卻影響，是最冷時刻，中北部與東北部都會區域低溫僅12～14度，空曠地區更可能下探10度以下。

明日白天，氣象署預估，北部高溫僅剩16至18度，整天感受偏涼；中南部高溫雖可達23至26度，但日夜溫差大。離島地區如馬祖低溫則下探10度，提醒民眾早出晚歸務必適時增添衣物。若氣溫與水氣配合，明晨3000公尺以上高山有機會迎來零星降雪，提醒上山追雪的民眾留意路面結冰及行車安全。

至於本週兩波冷氣團的強度，氣象專家林得恩也指出，第1波冷氣團在今日抵達北臺灣附近，影響時間在2.5至3天左右，最冷時間會落在明日清晨，有機會達到大陸冷氣團的等級，先濕冷、後轉乾冷；第2波冷氣團南下，會自本週六（31日）開始，影響時間至少在3至4天左右，最冷時間會落在2月1日至2月2日清晨，這波冷空氣強度較強，強度有機會達到強烈大陸冷氣團等級。

