冷氣團＋輻射冷卻！今晨低溫5.2度 下週二起連日濕冷

今天清晨至上午高雄以北及金門有局部10度以下氣溫，新竹及苗栗有局部6度以下氣溫發生的機率。（圖：氣象署網站）

氣象署發布低溫特報！大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地早晚偏冷。今晨本島平地最低溫：新竹縣關西鎮5.2度。今天（14日）清晨至上午高雄以北及金門有局部10度以下氣溫，新竹及苗栗有局部6度以下氣溫發生的機率。橙色燈號（非常寒冷）：新竹縣、苗栗縣。黃色燈號（寒冷）：新北市、桃園市、新竹市、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、金門縣。

今天清晨大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地仍偏冷，清晨低溫西半部、宜蘭普遍在9至14度，其中北部及南投近山區平地或河谷有局部10度左右或以下低溫發生，花東地區低溫約16至18度，白天太陽加熱迅速，北部、東半部高溫22至24度，中南部高溫27至28度，各地日夜溫差大，天氣方面，環境偏乾，各地大多為晴到多雲的天氣，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。離島天氣：澎湖晴時多雲，17至22度，金門晴時多雲，11至20度，馬祖晴時多雲，11至16度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「洩天機教室」專欄表示，今天至週五各地大多晴朗穩定，天氣回暖；白天陽光下暖如春，但因輻射冷卻效應強、早晚氣溫仍低，日夜溫差很大。週六、下週日西半部晴朗、持續偏暖，東半部水氣增多、有局部短暫雨。

吳德榮指出，下週一下午起冷空氣前緣南下，北部轉有局部短暫雨，北台灣氣溫漸降。下週二北部、東半部有局部雨，強冷空氣抵達、各地氣溫續降、北台愈晚愈濕冷。下週三至下週五強冷空氣盤據，北台濕冷、中南部早晚也偏冷；北部、東半部有局部雨。下週三、週四氣溫降至最低時，符合強烈大陸冷氣團定義（台北測站≦12度），本島平地最低氣溫將降至8度左右。

吳德榮表示菲律賓東方海面有熱帶擾動發展、週五、週六成颱機率高達90%，模擬路徑大致在菲律賓呂宋島東方向東北迴轉，之後轉向東南東打轉，並有逐漸減弱消散的現象，與1月未曾有颱風侵臺的氣候資料吻合，但間接為下一波強冷空氣提供額外的水氣，使得迎風面持續濕冷、降雨更為明顯。