冷氣團+輻射冷卻 3縣市低溫特報「這時間」恐降10度以下

中央氣象署今（12）日 下午4時33分針對3縣市發布「低溫特報」，同時也提醒民眾，受到大陸冷氣團及輻射冷卻影響，明（13）日晨至上午局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率。

氣象署指出，新北市、桃園市、新竹縣10度以下氣溫發生的機率，發布寒冷的「黃色燈號」。

對此，氣象署也提醒民眾，注意保暖及日夜溫差，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；留意早晚低溫導致之呼吸道及心血管疾病，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；農作物及水產養殖業注意寒害。

