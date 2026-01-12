冷氣團＋輻射冷卻「8縣市低溫特報」 早晚偏冷「3地區」防雨彈來襲

氣象署指出，台灣各地早晚偏冷，部份地區需防雨彈來襲。（攝影組）

氣象署指出，今、明（13、14）2天大陸冷氣團南下、影響及輻射冷卻，各地早晚偏冷，西半部日夜溫差大；台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，僅東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨。

氣象署在今日清晨發布低溫特報，新北市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、花蓮縣、金門縣亮黃色燈號，有10度以下氣溫發生的機率，請民眾注意。

氣象署說，大陸冷氣團南下、影響及輻射冷卻，各地早晚偏冷，西半部日夜溫差大；北部、東半部高溫19至22度，中南部高溫23至25度，清晨低溫，北部、宜蘭低溫12、13度，其中新北至新竹局部近山區有10度左右或以下低溫，其他地區低溫14至17度。

廣告 廣告

氣象署表示，入夜之後，各地低溫將比清晨再低1至2度，請做好保暖的工作；天氣方面，各地大多為多雲到晴，僅東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，中部以北山區及宜蘭地區亦有零星短暫雨。

離島天氣部份，氣象署說明，澎湖晴時多雲，17至20度，金門晴時多雲，11至19度，馬祖晴時多雲，11至16度。風力方面，明天下午起台中至台南、恆春半島及澎湖、蘭嶼局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，海邊活動請注意安全。

更多鏡週刊報導

黃國昌閃電訪美！ 她分析背後目的：「向美傳遞訊號」藍白正互相拆台

驚！苗栗頭份爆槍響「1人中彈送醫」 槍手尾隨攔休旅車連開槍後逃逸

民進黨高雄市長初選民調今開打！ 國民黨竟喊：接到電話請回答支持柯志恩