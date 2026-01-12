冷氣團+輻射冷卻「9縣市晨10度↓激凍」 專家：本週高溫每天升1度

大陸冷氣團南下加上早晚輻射冷卻影響，今（13）天各地早晚偏冷，全台9縣市清晨低溫不到10度，本島最低溫落在新竹縣6.9度，而白天開始回暖再飆20度以上，高低溫差大，氣象專家林得恩指出，「本週高溫每天上升1度」，到周末甚至高溫逼近30度，下一波冷空氣預計下週一（19）報到。

中央氣象署表示，今天清晨低溫方面，北部、宜蘭普遍在10至13度，其中基隆、台北、新北、桃園、新竹縣、苗栗、花蓮及金門、連江縣等9縣市則在10度以下，發布低溫警報，白天開始，北部、東半部高溫19至23度，中南部高溫25至27度；離島天氣，澎湖晴時多雲，17至20度，金門晴時多雲，11至19度，馬祖晴時多雲，11至16度。

天氣方面，由於北方乾空氣逐漸南下，今日水氣逐漸減少，各地大多為多雲到晴的天氣，僅花、東地區及恆春半島有局部短暫雨；風力方面，今下午起東北風增強，桃、苗、中、彰、嘉、南、恆春半島及澎湖、蘭嶼、綠島局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。

1/13全台天氣預報。圖／中央氣象署

此外，高山夜間及清晨氣溫偏低，路面易結冰，行車用路及登山客須注意路況安全，山坡地農作物要防範寒害。

林得恩指出，從昨天白天開始北方冷空氣開始減弱，台灣各地高溫多回升至20度以上，不過要注意的是，夜間至清晨的輻射冷卻效應仍然明顯，而根據歐洲（EC-AIFS）數值模式最新模擬結果顯示，本週高溫將以「每天上升至少攝氏1度」的幅度回暖，預計至週日（18）前，各地高溫將可來到攝氏24至28度之間。

林得恩也預告，下一波新的冷空氣會在下週一（19）報到，目前評估將維持3至4天，雖然強度可能在「東北季風增強」至「大陸冷氣團」等級之間，但仍讓人重溫冬天還在的涼冷感覺。





根據環境部空氣品質預報資訊顯示，13日大陸冷氣團南下及影響，環境風場為西北風至東北風，西北風至東北風於午後可能挾帶微量境外污染物移入影響台灣及離島，中南部位於下風處，污染物易累積；花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、宜蘭空品區及澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

