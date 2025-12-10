冷氣團「這天抵達」最冷下探10度！鄭明典揭「先下雨後乾冷」時程曝

生活中心／巫旻璇報導

中央氣象署預估，明（11日）東北季風將再度略為增強，各地清晨與夜間都會感覺更涼，迎風面水氣也會稍微增加，北台灣白天高溫將略下降。預測各地低溫約落在17至20度之間，白天北部及東部約24至26度，中南部仍可達27至29度。另外，從本週末一路到下週一（12/15），將有兩股冷高壓陸續南下影響天氣。前氣象局長鄭明典也提醒，明天起隨著新的冷高壓靠近，東北季風將再度增強、濕度回升，部分地區會先迎來降雨，週末天氣將逐步轉為乾冷型態。

鄭明典分析在歐亞大陸上空的冷高壓，將從明（11）日影響台灣天氣。（圖／翻攝自鄭明典臉書）





前中央氣象局長鄭明典稍早發文指出，目前平均海平面氣壓圖上可見兩個冷高壓中心一東一西，強度都在1050百帕左右，「左側的稍強一些」，右側的高壓系統將於明天逐漸出海，雖然帶來東北季風增強，但因緯度偏北，降溫幅度不大，主要是迎風面地區雲量與降雨明顯，天氣變化較為有感。他進一步分析，左側的冷高壓因受前方高壓阻擋，會沿青藏高原邊緣往東再南移動，之後偏南出海。此次預測的低溫主要受這股「繞過高原南下」的冷氣團影響，由於出海位置偏南，受到海溫影響較小，氣團本身較冷且乾燥，因此週末台灣將轉為乾冷天氣，影響時間不會太長。





氣象署提醒，13日(週六)深夜起東北季風可能再次增強，或有大陸冷氣團南下的機會。（圖／民視新聞資料照）









另外，氣象署提醒，13日(週六)深夜起東北季風可能再次增強，或有大陸冷氣團南下的機會，14日（週日）至15日（週一）冷空氣影響，各地氣溫將顯著下降。14日起水氣減少，多數地區轉為晴到多雲，僅基隆北海岸、大台北山區、臺灣東部及恆春半島仍可能有零星降雨，此外中部以北山區同樣不排除短暫雨。隨著天氣變乾、夜間輻射冷卻效應增強，氣象署也提醒民眾，清晨及深夜溫度可能驟降，部分空曠地區或靠山的平地最低溫恐下探到10度以下，民眾外出務必留意保暖。













