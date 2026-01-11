冷氣團12日白天起減弱 未來一週2波東北季風報到

（中央社記者余曉涵台北11日電）氣象署表示，大陸冷氣團預計明天白天起減弱，白天溫度回升，未來一週將有2波東北季風接力影響，各地白天高溫都可在攝氏20度以上，低溫約13到14度，部分區域受輻射冷卻影響可能更低。

中央氣象署持續發布低溫特報，受到大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚也冷，今天晚間至明天上午，新北至高雄及金門局部地區有機會出現10度以下氣溫。

中央氣象署預報員劉沛滕向中央社記者表示，明天白天大陸冷氣團減弱，後續水氣也少，各地為晴到多雲天氣型態，夜間受輻射冷卻影響，溫度偏低，要留意日夜溫差大。

劉沛滕指出，未來一週有2波東北季風增強，第一波預計13日到14日影響台灣，水氣不多，東半部有零星水氣，溫度稍降；第2波則預計在17日起影響台灣，水氣較多，迎風面有局部降雨，降雨機會增加。

溫度方面，劉沛滕表示，未來一週各地白天高溫均在20度以上，中南部可達到24度到25度，夜間低溫約落在13到14度；不過，14日清晨因雲量少，受到輻射冷卻影響將會有比較明顯低溫，屆時中部地區有機會下探11度到12度。

劉沛滕說，17日因降雨機會增加，台北低溫約15度到16度，高溫因為下雨約21度到22度左右。

另外，劉沛滕說，由於低緯度海溫比較高，預計將有明顯低壓，但是否有機會發展為熱帶性低氣壓等熱帶系統，還有待觀察，目前認為對台灣天氣不會有影響。（編輯：陳仁華）1150111