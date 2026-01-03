冷氣團4日減弱 下週不排除出現首波寒流

（中央社記者黃巧雯台北3日電）氣象署表示，明天強烈大陸冷氣團減弱，清晨輻射冷卻影響，中部以北低溫10到12度；5、6日另一波強烈大陸冷氣團南下，且輻射冷卻效應較強，不排除挑戰今年首波寒流，但仍待觀察。

中央氣象署下午更新低溫特報，今天至明晨強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地天氣寒冷，今晚至明天上午新北至苗栗、雲林、南投、宜蘭及金門局部地區，可能出現攝氏10度以下氣溫（黃色燈號）。

氣象署預報員林定宜告訴中央社記者，明天強烈大陸冷氣團減弱，天氣較乾，各地多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部、恆春半島有零星雨。

廣告 廣告

1月5日、6日有另一波強烈大陸冷氣團南下，林定宜表示，桃園以北、東北部、東部有局部短暫雨，東南部、恆春半島有零星短暫雨，其他地區多雲到晴。

林定宜指出，7日、8日受強烈大陸冷氣團與輻射冷卻影響，天氣乾冷，各地多雲到晴，僅東半部地區、恆春半島有零星短暫雨。

林定宜表示，9日、10日強烈大陸冷氣團逐漸減弱，但仍有輻射冷卻效應，儘管白天回溫，但需留意西半部日夜溫差可能超過10度以上。

氣溫部分，林定宜表示，預測明天中部以北與東北部，低溫約10到12度，南部與花東地區低溫14到16度；而高溫將回升，中部以北與東半部21到23度，南部約24度。

林定宜說，預計下一波強烈大陸冷氣團強度，與這波差不多，中部以北、東北部低溫10度，南部與花蓮各13度、台東15度，而下週天氣仍偏冷，北台灣除明天外，其餘時間高溫可能不會超過20度。

至於下一波強烈大陸冷氣團是否會更強、達到寒流等級，林定宜指出，目前預報仍是強烈大陸冷氣團，但清晨輻射冷卻效應較強，不能完全排除台北氣象站低於10.4度，加上預報溫度模式有些不確定性，仍有待觀察。（編輯：吳素柔）1150103